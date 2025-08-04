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    退役美軍闖酒吧槍殺4人逃逸 懸賞7500美元陸空同步搜捕

    退役美軍在酒吧槍殺四人後逃逸，美國法警局祭懸賞、執法部門持續搜捕中。（美聯社）

    退役美軍在酒吧槍殺四人後逃逸，美國法警局祭懸賞、執法部門持續搜捕中。（美聯社）

    2025/08/04 08:19

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國蒙大拿州45歲退伍軍人布朗（Michael Paul Brown）1日上午10點30分涉嫌在阿納康達鎮（Anaconda）的貓頭鷹酒吧（The Owl Bar）槍殺4人，目前仍在外逃逸中。美國法警局3日祭出7500美元懸賞，徵求任何有助於逮捕布朗的相關線索，目前警方及地方當局仍持續搜捕中。

    綜合外媒報導，布朗1日上午手持步槍走進酒吧，槍殺1名調酒師和3名顧客，事後駕駛福特F-150白色皮卡車逃逸。蒙大拿州司法部長克努森（Austin Knudsen）3日指出，被布朗駕駛的這輛白色皮卡車後來被尋回，執法人員最後一次看到布朗是在槍擊案發生後的短暫追捕過程中，目前布朗已逃逸無蹤。

    搜捕行動調動多達250名地方和聯邦執法人員以及多架飛機，克努森強調：「我們一定要找到這個人，他是個危險人物，對這個社區以及受害者犯下了極其殘忍的罪行」。當局也公布一張布朗的照片，疑似是布朗犯案後在其他地點被拍下的狀況。

    克努森提到，布朗在躲避追緝過程中有可能自殺，但執法人員是以「他仍然存活、手持武器且極度危險」的前提來追捕他。克努森指出，美國法警局懸賞的7500美元只是初步金額，暗示未來可能還會提高懸賞金額。

    美國軍方透露，布朗於2001至2005年間在陸軍服役，並分派到裝甲部隊，於2004年初至2005年3月被派往伊拉克；2006至2009年轉至蒙大拿州國民兵服役，退伍時軍階為中士。布朗的姪女克萊兒·博伊爾（Clare Boyle）向《美聯社》，她的叔叔多年來一直飽受精神疾病困擾，她和其他家人多次為此嘗試尋求協助。

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