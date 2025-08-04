美國貿易代表：新關稅基本上已定

2025/08/04 02:30

〔中央社〕美國貿易代表葛里爾在今天播出的訪談中表示，美國關稅的新稅率「基本上已定」，幾乎沒有空間立即就此磋商。他同時為總統川普出於政治動機而對巴西實施的關稅措施辯護。

法新社報導，川普運用關稅作為美國經濟實力的工具，已對包括歐洲聯盟在內的數以十計經濟體制定稅率10%到41%不等的關稅，定7日開徵。

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葛里爾（Jamieson Greer）在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）於今天播出的預錄訪談中指出，這些稅率「未來這幾天內」不太可能調整。

他指出：「許多這些稅率是根據協議定出，有些協議已經宣布、有些沒有，其他的端視我們與該國貿易逆差或順差的程度。」

「這些關稅稅率基本上已定。」

他同時表示，無庸置疑，一些貿易部長「希望進行更多討論，看看他們能夠如何以不同的方式與美國合作」，但是「從這些稅率我們現在真正地看到總統關稅計畫的輪廓」。

川普7月31日公布8月7日起對數以十計貿易夥伴實施的新關稅稅率。

其中南美最大經濟體巴西的稅率被大幅提高，其對美出口面臨50%關稅，儘管諸如飛機、橙汁等一長串關鍵產品得以豁免。

川普毫不掩飾承認是因為政治盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭到起訴而對巴西祭出懲罰，稱波索納洛案為「獵巫」。

葛里爾表示，川普為地緣政治目的而運用關稅作為工具之舉並無不尋常之處。

與此同時，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）雖然表示與一些美國貿易夥伴的談判下週可望繼續，但是他贊同葛里爾對關稅所作評估，表示大部分稅率「或多或少已經確定」。

他在國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）被主持人維爾克（Kristen Welker）問到，如果金融巿場出現負面反應時，川普是否可能調整稅率。

哈塞特回答：「我會排除這種可能性，因為這些都是最終協議。」1140804

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