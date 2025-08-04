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    好大的口氣！前中國駐韓大使 要求李在明政府「管制」反中勢力

    前中國駐南韓大使邢海明近日警告，李在明政府應設法管制本國的「反中極右勢力」。（歐新社檔案照）

    前中國駐南韓大使邢海明近日警告，李在明政府應設法管制本國的「反中極右勢力」。（歐新社檔案照）

    2025/08/04 01:03

    〔國際新聞中心／綜合報導〕前中國駐南韓大使邢海明，近日在北京舉行的韓中高層論壇上聲稱，南韓政府應設法管制本國的「反中極右勢力」。南韓媒體指出，中國官員以往也曾批評南韓國內的反中情緒，但直接要求「管制」尚屬首次。

    南韓「朝鮮日報」報導，韓中2國正協商以10月底在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會為契機，安排中國國家主席習近平訪問南韓，中國則向李在明政府發出訊號，要求管制反中輿論。

    據報導，邢海明7月29日出席第25屆韓中知名人士論壇政治外交對話。在場人士向朝鮮日報透露，邢海明認定「南韓的反中輿論是由極右勢力營造的」，要求李在明政府「應加以管制」。但他並未點名極右勢力是指哪些集團。

    韓中知名人士論壇是由中國人民外交學會和南韓21世紀韓中交流協會聯合主辦的年度活動。今年，韓方有13人出席，包括前總務處長官金漢圭（21世紀韓中交流協會會長）、共同民主黨議員洪起元、國民力量黨議員金健、保險研修院長河泰慶等。

    中國方面則有15人出席，包括部長層級的外交學會會長王超及前部長、副部長、學者等。

    2024年，邢海明結束4年半的駐韓大使任期，調任中國外交部亞洲司。

    2021年7月，在邢海明擔任大使期間，當時國民力量黨總統候選人尹錫悅接受「中央日報」訪問時表示，美國在南韓部署終端高空防禦系統（THAAD，薩德），「顯然屬於我國主權範疇」。邢海明隨即投書該報，聲稱「韓美同盟不能損害中國的利益」，「中韓建交已近30年，中韓關係並非韓美關係的附屬品」。

    2023年6月，邢海明會見時任共同民主黨黨魁、現任總統李在明時表示，「有人賭美國會贏、中國將敗北，賭中國會輸的人之後一定會後悔。」引發干預南韓內政的爭議。

    分析指出，中國領導層4月提出強化「周邊國家外交」基調後，對南韓內部的反中輿論表現得尤為敏感。中國駐韓大使戴兵曾警告，跟風炒作所謂「中國崩潰論」或是「中國威脅論」，將損害中韓友好合作。近日他會見南韓外交部次長時，也對南韓的反中集會表達不滿。

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