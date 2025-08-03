南京照相館大賣 網友：鼓吹仇恨日本教育

講述1937年日軍在南京犯下滔天罪行的「南京照相館」，在中國票房上已突破10億人民幣（約41億台幣），並獲得官方媒體的大力宣傳。（取自臉書）

2025/08/03 23:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國今年盛大慶祝對日抗戰勝利80週年，多部官方主導的抗戰愛國電影相繼登場。法國週刊「國際快報」（Couriel international）報導，7月25日上映、講述1937年日軍在南京犯下滔天罪行的「南京照相館」，在中國票房上已突破10億人民幣（約41億台幣），並獲得官方媒體大力宣傳。

與此同時，日中2國接連發生本國公民在對方國家遭遇攻擊事件，引發對民間極端情緒升級的擔憂。部分中國網友質疑，該部電影鼓吹「仇恨教育」。

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法國國際廣播電台（RFI）3日報導，國際快報援引中國中央電視台報導，截至8月1日，「南京照相館」上映8天，票房收入已超過10億人民幣，成為自2025年農曆新年黃金檔期以來，首部突破此票房大關的影片。

這部電影據稱改編自真實歷史事件，描述1937年12月日軍攻佔南京，當時15歲少年羅進是南京1家照相館的學徒。他在沖洗1名日本軍官帶來的2捲底片時，意外發現日軍暴行的照片，包括屠殺、強姦婦女和搶劫。

官方新華社聲稱，「他冒著生命危險保留了數十張照片，並從中挑選出16張，裝訂成冊。」該本相冊在1946年2月的「南京審判」中發揮關鍵作用，協助法庭將日本戰犯繩之以法。如今，這本相冊被保存在江蘇省會南京的中國第二歷史檔案館中。

這部電影自7月25日上映以來便引發熱議。7月27日，中國著名異議人士李英（化名）在Ｘ平台上透露，在電影散場後，1名年輕母親對她的女兒說，要殺死日本人。母親問道：「你現在知道日本人有多殘忍了嗎？」小女孩哭著回答：「知道了。」

新華社、人民日報等官媒還發佈短片，描述河南一名9歲男童在看完「南京照相館」後，「回家後自發地撕毀了自己珍藏的日本漫畫。」

李英在另一條貼文中指出，多名中國「微博」用戶展示他們的孩子在看完電影後，銷毀他們的「奧特曼」（日本科幻電視劇）卡片。他譴責某些媒體利用「種族仇恨」來博取關注，並呼籲「不要讓孩子的純真成為某些媒體的工具」。

中國官媒隨即駁斥這項指控。中共黨媒「環球時報」在7月30日的社論中，譴責針對電影及其團隊的「網路霸淩」，指責網友將歷史紀念污名化為「仇恨教育」，聲稱「南京照相館」是「一部重要的反種族主義藝術作品」，它「超越了傳統上『原諒』或『理解』侵略者的常規作法。」

「國際快報」報導，在環球時報社論發表不到24小時後，1對日本母子在江蘇省蘇州市遭到攻擊。

在日本，新華社報導，7月31日在東京地鐵神田站附近街頭，2名中國公民突遭4名陌生人持鐵管襲擊致重傷，嫌犯仍在逃。此外，1名中國觀光客7月30日晚間也在大阪府西成區街道上遭勒頸搶劫並受傷，嫌犯已被逮捕。

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