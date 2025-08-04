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    跟微軟對幹？ 馬斯克旗下xAI註冊商標「巨硬」

    馬斯克旗下xAI近日向美國專利商標局提交「巨硬」（Macrohard）商標註冊申請。（美聯社）

    馬斯克旗下xAI近日向美國專利商標局提交「巨硬」（Macrohard）商標註冊申請。（美聯社）

    2025/08/04 00:56

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕要與微軟（Microsoft）對著幹？週日有消息傳出，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能新創公司xAI，近日向美國專利商標局（Patent and trademark office）提交「巨硬」（Macrohard）商標註冊申請，被外界解讀似乎是有意與科技巨頭微軟正面對抗。

    根據香港科技媒體《HKEPC》報導，馬斯克2023年創立的xAI，本月1日正式向美國專利商標局提交「巨硬」商標註冊申請。馬斯克一直以來都和微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）存在競爭關係，尤其是在AI領域，「Macrohard」這個名字是刻意和取得跟「Microsoft」相似，有戲謔和對抗的意味。「Macrohard」這個名稱在社群媒體掀起廣泛關注，讓外界對xAI和微軟之間的競爭更加期待。

    其實早在7月14日，馬斯克就在其X平台透露他正在籌備成立一家子公司，專注在經營編程及圖像生成的AI系統，還讓粉絲猜猜這家新公司的名字，當時就有網友說出「Marcohard」，馬斯克還親自回覆了一個眨眼的俏皮Emoji，似乎就是正確答案。

    事實上，馬斯克2021年時，就曾在X.com的一則貼文中，語帶神秘的留下「Macrohard 》 Microsoft」（巨硬》微軟）的一句話，看來這則貼文即將成真。

    馬斯克在2021年時就發過一則短文，預告了自己和微軟的對抗情勢。（圖擷自X.com）

    馬斯克在2021年時就發過一則短文，預告了自己和微軟的對抗情勢。（圖擷自X.com）

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