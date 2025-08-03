二戰巴士海峽10萬人戰歿 日軍慰靈祭屏東舉行

屏東潮音寺今舉行巴士海峽戰歿者慰靈祭，今年首次由日本厚生勞動大臣福岡資麿致悼詞，追悼超過10萬名戰歿者。（路透檔案照）

2025/08/03 23:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕今年是第二次世界大戰終戰80週年，台灣最南端的屏東潮音寺，3日舉辦巴士海峽戰歿者慰靈祭。日本放送協會（NHK）報導，今年首次由日本厚生勞動大臣福岡資麿致悼詞，追悼超過10萬名戰歿者。

位於台灣與菲律賓之間的巴士海峽一帶，是二戰太平洋戰爭期間的重要運輸航線。當時多艘日本海軍艦艇和運輸船遭美軍潛艦擊沉，超過10萬人喪生。

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今年的慰靈祭3日在潮音寺舉行，共有來自日本的150多名遺族參加。日本在台灣的交流窗口「日本台灣交流協會台北事務所」代表片山和之，代讀厚勞大臣福岡資麿的悼詞：「我們深切體認到，今日我國的和平與繁榮，正是奠基於諸位戰歿者寶貴的生命與所經歷的苦難歷史之上，謹此致以誠摯哀悼。」

報導指出，自從2015年開始舉行慰靈祭以來，這是日本厚勞大臣首次在未與日本建交的台灣慰靈祭上致悼詞。

參加者隨後前往可眺望巴士海峽的海岸邊獻花，悼念戰歿者。巴士海峽戰歿者慰靈祭實行委員會主席渡邊崇之表示：「我們聽到了許多遺族表達的感謝。只要他們持續發聲，我們就會繼續舉辦下去。」

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