中共啟動北戴河暑休 習近平委託蔡奇看望專家

中共啟動為期兩週的北戴河暑休，中共總書記習近平等高層赴北戴河休假式辦公，通常不會公開露面。（法新社）

2025/08/03 22:35

〔中央社〕中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇今天到北戴河看望慰問暑期休假專家，這意味中共啟動為期兩週的北戴河暑休，中共總書記習近平在內的高層赴北戴河休假式辦公，通常不會公開露面。

央視新聞聯播報導，受習近平委託，蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，代表黨中央、國務院向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以誠摯問候。中共中央組織部部長石泰峰、國務委員諶貽琴參加看望。

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新聞畫面顯示，今年有超過50名專家人才到北戴河暑休，在蔡奇兩側的是中國工程院院士、人工智慧專家鄭南寧以及北京大學區域與國別研究院院長、歷史專家錢乘旦。

報導稱，邀請優秀專家代表到北戴河休假，是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。今年休假活動的主題是「建功新時代」，參加休假活動的有高科技領域、哲學社會科學領域專家和基礎研究領域青年人才等。

蔡奇表示，希望專家人才「大力弘揚科學家精神，主動肩負起時代重任，開拓進取、拼搏奮鬥，為建設教育強國、科技強國、人才強國，推進黨和國家事業發展作出新的更大貢獻」。

綜合明報、星島日報等港媒，這意味中共中央高層已進入北戴河暑休，習近平等領導人預料將在半個月後返回北京。

北戴河會議曾經是中共高層作出重大決策的非正式協商會議，退休元老也可藉此表達意見。不過在胡錦濤時代取消赴北戴河開會後，習近平更弱化了北戴河的政治功能，他上台後已無「北戴河會議」的說法。

習近平7月30日主持召開中共中央政治局會議，決定今年10月在北京召開20屆四中全會，主要議程是研究「關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。會議並分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。

習近平在這場會議部署下半年最重要的政經工作後，迄今未公開露面。去年北戴河暑休前後，他有21天消失於公眾視野。

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