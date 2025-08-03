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    新加坡國家美術館遭竊 公共走道「茄子」不翼而飛

    新加坡國家美術館近日發生一起離奇竊案，館方展出一件由200根茄子組成的裝置藝術，部分茄子從原本展示的牆上消失。（圖擷取自@gajahgallery IG）

    新加坡國家美術館近日發生一起離奇竊案，館方展出一件由200根茄子組成的裝置藝術，部分茄子從原本展示的牆上消失。（圖擷取自@gajahgallery IG）

    2025/08/03 23:16

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於新加坡市中心的新加坡國家美術館（National Gallery Singapore），近日驚傳一起離奇竊案，館方展出一件由200根茄子組成的裝置藝術，部分茄子從原本展示的牆上消失，目前仍不知是何人犯下。對於這起竊案，館方並未直接回應當地媒體詢問，僅發聲呼籲民眾尊重展品。

    綜合外媒報導，失竊的裝置藝術品名為「靜物」（Still Life），為館方委託新加坡當代藝術家維克多（Suzann Victor）創作。根據維克多描述，這件作品由200根茄子組成的原因，是因為每一根的茄子姿態各異，而且色調與光澤多變，加上作品展出時間很長，能緩慢展現出從「堅挺飽滿的弧形，逐漸轉變為下垂衰敗的弧線」的過程。

    根據當地媒體指出，「靜物」設置在連接美術館與餐廳之間的公共走道展區「新加坡故事」，館方的目的是將展覽範圍延伸，鼓勵大眾在這些空間多多接觸藝術，因此美術館閉館後，民眾仍然可以自由通行，導致館方對展品的管理難度大增。報導指出，「靜物」的展期原定從今年7月至2030年4月2日，未料展出僅1個月就傳出竊案。

    對於這起失竊案，館方並未正面回應，僅提到往後會定期檢查展覽作品，維護其完整性，同時在作品旁設置了明確標示，提醒民眾參觀期間請勿觸碰展品，「我們誠摯呼籲公眾共同愛護展品，讓所有人都能欣賞到其原本面貌。」

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