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    首頁　>　國際

    完全認不得！金正恩13歲照片曝光 竟拿過籃球冠軍

    2025/08/03 21:35
    金正恩13歲時拿過籃球冠軍。（圖擷取自X）

    金正恩13歲時拿過籃球冠軍。（圖擷取自X）

    北韓領導人金正恩。（朝中社發布/法新社提供）

    北韓領導人金正恩。（朝中社發布/法新社提供）

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓世宗研究所副所長鄭成昌日前公開一張北韓領導人金正恩13歲的稚嫩照片，畫面中金正恩身穿籃球服、手捧冠軍獎盃。據了解，這張照片為1997年金正恩留學瑞士期間回平壤參加籃球比賽後的照片。

    《朝鮮日報》報導，這張照片收錄於鄭成昌新書《不為人知的金正恩：他的政治與戰略》日文版中。鄭成昌透露，照片是由金正恩姨父李江提供，他曾在金正恩赴瑞士期間照料年幼的金正恩，後來在1998年與妻子流亡美國。

    鄭成昌引述李江說法，金正恩兒時因為身高較矮，在母親建議下開始接觸籃球。據悉，當時他非常擅長投籃，對籃球愛不釋手，暑假期間還可以從早打到晚，甚至連睡覺都要抱著籃球。除此之外，李江也補充，正是因為長期打球的關係，身高才有明顯抽高。

    照片曝光後，引來各國網友熱議，有網友表示「過去的樣子根本認不得」。而據李江的說法，他表示金正恩後來不再打球後體重明顯上升，這可能也與家族遺傳及飲酒過量有關。

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