美特使訪問加薩視察飢荒 挨批公關噱頭

魏科夫（中）1日訪問加薩一個援助物資分發點，但被認為並未看到當地真實情況。（美聯社）

2025/08/03 14:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕數週以來，加薩走廊的巴勒斯坦人因以色列的攻擊和援助限制而挨餓，民眾的憤怒情緒不斷高漲，甚至蔓延到白宮，促使川普總統指派中東特使魏科夫和駐以色列大使哈克比在1日探訪加薩，以協助制定最新援助計畫。然而，《美國國家廣播公司》（NBC）2日訪問當地護理人員指出，魏科夫和哈克比此行只是「公關噱頭」，「他們看到的並非事實」。

據報導，在以色列軍方陪同下，魏科夫和哈克比造訪加薩南部一個由美國和以色列支持的「加薩人道基金會」（GHF）管理的援助物資分發點，這是美國高階官員罕見訪問這片被圍困的地區，當時有數百名巴勒斯坦人在鐵絲網後方焦急地等待食物。

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哈克比當天在社群平台X發文稱，他們參觀GHF的行動，並與「當地民眾」進行交談。

然而，巴勒斯坦人和加薩境內的其他人士批評這項訪問是GHF的公關噱頭，GHF的援助物資分發過程實際上充斥著混亂、搶劫和致命槍擊，且這些槍擊事件往往是以色列士兵所為，導致數百名尋求援助的巴勒斯坦人喪生。

在加薩南部城市汗尤尼斯納瑟醫院（Nasser Hospital）擔任重症監護護理師的美國志工波戈斯（Ellie Burgos）告訴NBC的現場工作人員，「這是一場公關噱頭，是一次受以色列軍方監督和指揮的受控訪問，他們看到的並非事實」。

波戈斯先前曾呼籲魏科夫訪問加薩，敦促他親眼目睹當地的情況，但她認為他有限的訪問對改變當地局勢無濟於事，「食物仍極難找到，人們仍在援助分發點遭到槍擊，暴力事件仍在繼續」。納瑟醫院護理主任薩克爾（Mohammed Saqr）醫生告訴NBC，在魏科夫訪問當天，加薩各地至少有92人喪生，其中包括51名尋求援助的人。

47歲的薩達克（Mohamed Saddak）原本希望為他的九口之家領取食物，但他告訴NBC，當時坦克向他和其他尋求援助的人逼近，「他們不斷向我們開槍，從坦克上開火，有時還有無人機」。

在魏科夫訪問後，以軍沒有立即回應NBC就援助地點槍擊事件的評論請求，而以色列官員也繼續否認加薩境內普遍存在飢荒的說法。不過，美國高階官員已開始承認這場危機，顯示輿論正在轉變。

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