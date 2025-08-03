黨不准Cos！中國上海電玩展「動漫黑名單」 各國ACG粉狂吐槽

近日傳出，中國上海電玩展主辦方以「違反社會主義價值」等名義，列出禁制民眾Cos的作品黑名單，引起各國ACG粉絲議論。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/08/03 15:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共政府近年來加強「文字獄」監控範圍，加上仇日小粉紅不斷以「愛國愛黨」名號，出征多部日本ACG（動畫、漫畫與遊戲）作品與支持粉絲，導致相關領域創作、表達等自由嚴重限縮。近日傳出，上海電玩展主辦方以「違反社會主義價值」等名義，列出禁制民眾Cos的作品黑名單，引起各國ACG粉絲議論。

旅義華僑作家李穎經營的社群X帳號「李老師不是你老師」，昨（2）日分享中國在今年8月1日至4日，於上海新國際博覽中心舉辦「ChinaJoy 2025 電玩展」，期間會場設置一塊外型巨大的看板，吸引許多參展民眾關注，因為看板上寫著「網絡動漫產品『黑名單』」，並列出主辦方的特殊規定，以及禁止民眾在現場Cos的作品清單。

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根據主辦方聲明，民眾若穿著違背「社會主義核心價值觀」及「公序良俗」的著裝，將無法入場；不僅此如此，主辦方還以中國文旅部2015年頒布的「網絡動漫產品黑名單」公告，禁止參展民眾Cosplay該名單內的38部日本動漫。主辦方強調，若參展民眾發現任何違反中國網絡文化管理規定的行為，可向主辦方進行檢舉。

另有網友分享，主辦方針對Coser的穿著也有各種規定，包含禁止穿戴任何可能涉及政治、宗教、破壞民族團結等問題的服飾，以及服飾禁止出現國旗、國徽等相關元素。主辦方表示，請Coser入場前，配合做好必要的安全檢查工作，也提到工作人員會全天候巡視，對此類行為一經發現立即驅逐出場，並強調「最終解釋權歸主辦方所有」。

消息曝光後，引起各國ACG粉絲與網友吐槽，「根本是反向推薦」、「乾脆不要辦不就好了」、「紅姐可以嗎？祖國產的」、「竟然沒超反共的《幼女戰記》」、「結果鬧最大的《我英》不在裡面」、「誰跟我說中國很自由的我就笑誰」「把可以Cos的列出來會不會比較快？」、「嘴巴說不要日本貨，身體倒是挺誠實的」、「要禁就直接禁COS ，誰都不能COS才對嘛」、「寫第2季的意思是，代表第1季的可以COS？」。

許多台灣ACG粉絲則指出，近年來台灣年齡層較低的Coser受到抖音、小紅書等中國社群影響，不僅非常嚮往參加中國舉辦的動漫活動，甚至立場變得非常親共，認為被中共統一沒什麼不好，卻完全沒有注意到中共政府嚴厲打壓、歧視ACG圈的種種法規與實例，「台灣60%人口嚮往的國度」、「小草：動漫歸動漫，政治歸政治」、「如果被侵略了，連COS的自由都沒有」、「搞不懂台灣ACG裡為何對共產黨有滿滿的幻覺」。

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