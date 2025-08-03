「福斯幫」+1！川普愛將皮羅掌華府聯邦檢察官 民主黨轟橡皮圖章

皮羅（右）是川普（左）的堅定盟友，2日獲參議院確認出任哥倫比亞特區聯邦檢察官，引發重大爭議。（圖：Jeanine Pirro/X）

2025/08/03 11:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普重返白宮後，多次將福斯新聞（Fox News）的前主持人與忠誠支持者安插至政府要職。美國參議院2日以50票對45票通過前電視名嘴法官皮羅（Jeanine Pirro）出任哥倫比亞特區聯邦檢察官的任命案，此舉引發民主黨人猛烈抨擊，痛批這是為川普的政治議程「蓋上橡皮圖章」。

法新社報導，74歲的皮羅曾任紐約州西徹斯特郡的地方檢察官，以其言詞辛辣、立場鮮明的右翼風格著稱。她長期在福斯新聞頻道主持《珍妮法官論正義》（Justice with Judge Jeanine）節目長達11年，直到今年5月被川普任命為代理聯邦檢察官前，她一直是福斯新聞熱門節目《五人組》（The Five）的聯合主持人。

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然而，這項任命案充滿巨大爭議。參議院司法委員會民主黨領袖杜賓（Dick Durbin）痛批，皮羅「永遠不該成為一名永久的聯邦檢察官」。杜賓指出，皮羅曾大力宣傳川普關於2020年大選舞弊的陰謀論，當時福斯新聞因此遭「多明尼恩投票系統公司」（Dominion Voting Systems）提告誹謗，最終支付了近8億美元的和解金，而皮羅正是該案的被告之一。

皮羅的任命，被視為川普政府中「福斯幫」勢力擴張的最新例證。在她之前，已有多位福斯新聞前員工進入川普內閣，包括現任國防部長赫格塞斯與運輸部長杜菲。

皮羅對川普的忠誠也體現在其著作中。她2018年出版的書籍《騙子、洩密者與自由派：反川普陰謀案》，被《華盛頓郵報》形容為對川普「阿諛奉承」。此外，她的前夫艾伯特・皮羅（Albert Pirro）在她擔任紐約州地方檢察官期間因逃稅被定罪，但在川普的首個任期內獲得了特赦。

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