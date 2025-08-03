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    悚！美國男子放話要殺執法人員 家中搜出14枚土製炸彈

    美國田納西州男子威脅要對執法人員不利，警方在其家中搜出14枚土製炸彈。（圖擷自Polk County TN Sheriff's Office臉書）

    美國田納西州男子威脅要對執法人員不利，警方在其家中搜出14枚土製炸彈。（圖擷自Polk County TN Sheriff's Office臉書）

    2025/08/03 11:32

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州54歲男子歐尼爾（Kevin Wade O'Neal），威脅要殺害政府官員和執法人員，警方前往他住處搜查時，赫然發現14枚土製炸彈，而且有1枚差點被引爆。

    《ABC》報導，田納西州波爾克郡警長辦公室指出，警方破門而入後，在歐尼爾臥室內發現1枚正在悶燒中的土製炸彈，代表他當時很有可能想要將其引爆。

    附近大城查塔努加（Chattanooga）警察局拆彈小組、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局也都來到現場協助處理，歐尼爾目前被指控多起殺人未遂、持有違禁武器和爆炸物等罪嫌，暫時關在波爾克郡監獄等待開庭。

    男子住處裡的土製炸彈。（圖擷自Polk County TN Sheriff's Office臉書）

    男子住處裡的土製炸彈。（圖擷自Polk County TN Sheriff's Office臉書）

    涉案男子歐尼爾男子。（圖擷自Polk County TN Sheriff's Office臉書）

    涉案男子歐尼爾男子。（圖擷自Polk County TN Sheriff's Office臉書）

    歐尼爾住處。（圖擷自Polk County TN Sheriff's Office臉書）

    歐尼爾住處。（圖擷自Polk County TN Sheriff's Office臉書）

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