沖繩最新樂園被罵爆！ATV排7小時、暴雨乾等2小時只玩一項設施

網友抱怨沖繩Junglia主題樂園的ATV設施要排隊等候430分鐘。（擷取自Junglia Okinawa官網）

2025/08/03 11:09

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩全新「Junglia叢林樂園」7月25日才盛大開幕，不到兩週便慘遭各國遊客負評灌爆。最大問題是園區動線混亂、設施排隊時間過長，甚至有遊客為了ATV越野車等足足7小時（430分鐘），最後在傾盆大雨中只玩到一個設施，氣得直呼「這是我去過最差的主題樂園」。

臉書粉專「玩轉沖繩 Kokoni Okinawa」分享，開幕當天不僅官方App故障，ATV越野車的排隊時間一度飆破430分鐘。若沒有購買豪華通行證，幾乎不可能在短時間內玩到熱門設施，「這絕對是我去過最差的一個主題樂園」。

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「沖繩 Oki-Family」也批評，樂園顯然無法消化每日5000名入園人潮，甚至認為若官方突然開放退票「一點也不意外」。他們建議，若沒買到豪華通行證，不要在雨天或炎熱時段入園；可嘗試下午2至4時入場，賭其他遊客提早離開，縮短排隊時間。有粉絲照此辦法，竟成功重複玩了越野車3次。

「沖繩 Oki-Family」也分享遊園攻略，建議場前提早30至60分鐘到場排隊；入園後立刻領取整理券，每人分開操作手機以增加中籤機會；優先衝向熱門排隊型設施。

根據Google Maps的評論顯示，各國網友紛紛抱怨「入口完全無人管控，主要景點也暫停營運，排隊要排4小時」、「排隊要等4小時，下雨就關大部分設施，園區幾乎沒地方避雨或遮陽」、「花了這麼多錢，卻只玩了一個遊樂設施，還在傾盆大雨中等了2個多小時。裝飾廉價、食物價格虛高、缺乏休息區與指示牌，簡直是垃圾場」。

更有人提醒，千萬別把Junglia與日本其他知名主題樂園相比。因園區幾乎沒有陰涼處，有冷氣的地方僅限餐廳；夏季可能在烈日下暴曬2至3小時，風險極高。建議避開酷暑與雨季，以免花錢受罪。

沖繩Junglia主題樂園佔地面積約60公頃，設有22項遊樂設施和15個餐飲設施。（擷取自Junglia Okinawa官網）

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