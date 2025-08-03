中國「亮證姐」欺壓百姓引民憤 當局急澄清被罵到臭頭

中國廣西賓士女駕駛拿出公務證件，逼迫對向車輛讓。（圖擷自微博）

2025/08/03 10:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西壯族自治區防城港李姓男子，7月22日開車外出時在小路遇到1輛賓士休旅車從對向開來，賓士女駕駛當場拿出公務證件要求他讓路，還直接報出男子的姓氏和地址，事後女子甚至在深夜帶著警察去男子家裡「拜訪」，被稱為「亮證姐」特權欺壓百姓事件，引爆了中國網友的怒火，雖然官方做出澄清但也平息不了。

目前「亮證姐」相關消息在中國微博前5大熱搜中佔了4則，可見其受到關注的程度，這起事件最令人不寒而慄的，莫過於「亮證姐」能當場調出李男的身分，並在7月31日晚間10時許帶著派出所2名警察來到男子住處，透過其母親（李男當時不在家）要求他將網路上的行車紀錄器影片刪除並向女方道歉。

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這起事件在中國網路上引發軒然大波，不少人直呼現在彷彿是回到「解放」前，到處都有壓迫百姓的事情出現；一部分民眾還諷刺中國號稱敢於對外敵「亮劍」，結果現在卻對人民「亮證」。

中國當局見狀連忙展開調查並由官媒《新華社》刊出，指稱賓士女司機為28歲侯姓女子，她並非公務員而是民營企業的員工，當天她是拿黎姓丈夫的消防員證件希望能嚇唬李男，黎姓男子雖然當時沒有在車上，但由於證件保管不當已被防城港消防隊立案調查。

至於為何侯女能夠當場報出李男個資一事，中國官方強調這是因為侯女父親當時也在車上，他認出了李男是鄰村的表親，因此將姓名、地址告知女兒，希望藉此嚇退李男。

有關侯女深夜帶著警察上門的事情，中國當局透露這是由於侯女事後接到多通外地的挪車訊息，懷疑自己的車牌號碼可能遭到洩露，因此報警希望李男能夠刪除影片，並由警察陪同前往李男家中「解決」此事。

不過，中國政府的通報再度激起民憤，許多人直指李男把行車紀錄器影片給父母看過後，父母都說不認識侯女一家，怎麼現在變成表親了；還有人指出李男事後也曾報案，希望能徹查侯女以公務員身分欺壓百姓的行為，但警方認為這是一般糾紛沒有處理，相較之下侯女一報案就有警察在半夜陪她出動，誰會相信侯女沒有特權。

「亮證姐」事件在微博前5大熱搜中佔了4則。（圖擷自微博）

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