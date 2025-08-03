川普的復仇？曾查他的檢察官如今自身難保

美國總統川普（左）與前特別檢察官史密斯。（法新社資料照）

2025/08/03 08:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾主導調查美國總統川普的前特別檢察官史密斯（Jack Smith），如今角色反轉。美國特別檢察官辦公室（ OSC）已對其展開調查，審視他是否可能違反了旨在限制公務員政治活動的《赫奇法案》（Hatch Act）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，此次調查的時機點，正值川普及其盟友尋求對政治對手進行報復之際。OSC是一個獨立的國會設立機構，然而，在川普今年稍早解僱前任主管後，該機構目前由一名川普的政治任命者以代理身份領導。

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《赫奇法案》旨在防止聯邦政府以黨派方式影響選舉。此次調查的法律爭點，源於川普盟友、共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）的指控，他聲稱史密斯在選舉日前的60天內提交法庭文件，意圖影響選舉。

然而，曾在前總統小布希政府擔任首席倫理律師的潘特（Richard Painter）對此提出質疑。他向CNN表示，檢察官在一個早已進行中的案件裡提交法律文件，並不構成違法，並直言他「從未見過有檢察官因此被認定違法」。

潘特同時對OSC在川普政府下的獨立性表示懷疑，他表示：「一個政治任命者會做總統想做的事。所以，你知道，它並未真正作為一個獨立機構在運作。」

CNN指出，目前尚不清楚OSC具體調查的內容為何。但已有內部人士與獨立監管組織警告，這個歷史上無黨派的機構已被「俘獲」，引發外界對選後司法報復論持續發酵的擔憂。

史密斯今年初已正式從司法部辭職，並結束對川普的兩項重大調查，分別是：處理機密文件不當案及試圖推翻2020年選舉結果的「選舉顛覆案」。2023年起，他分別在佛州及華盛頓哥倫比亞特區對川普提出刑事起訴，創下美國史上首次對卸任總統提出聯邦刑訴的紀錄。

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