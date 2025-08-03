浮報電子戰與無人機價格　烏克蘭查獲國防弊案

2025/08/03 04:03

〔中央社〕烏克蘭當局今天表示，已逮捕數名涉及一宗國防部門大規模貪腐案的政界人士。在這之前，烏國兩大肅貪機構獨立性遭剝奪才引發民間抗議，國會後來因此通過反貪腐新案。

法新社報導，烏克蘭今年7月底通過一項法案，剝奪國家肅貪局（National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, NABU）和肅貪專責檢察署（Specialised Anti-Corruption Prosecutor's Office, SAPO）的獨立性，交由檢察總長監督，檢察總長則由國家元首任命。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在盟邦強烈反彈，以及2022年俄羅斯全面入侵以來烏國首次掀起的反政府街頭示威之後，於7月31日讓步恢復這兩個機構的獨立性。

國家肅貪局今天表示，該局與肅貪專責檢察署查獲「一起系統性侵吞地方政府為國防軍隊需求所撥出款項，以及大規模收受及提供非法利益的案件」。

國家肅貪局指出，這起貪腐案涉及浮報電子戰及無人機設備價格，再挪用合約金額的30%。

涉案嫌犯包括一名國會議員、數位地區與市政機關首長、國家衛隊（National Guard）成員及國防企業主管。

國家肅貪局提到，迄今已展開4次逮捕行動，但未公布遭拘留者身分。1140803

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