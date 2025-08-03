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    首頁　>　國際

    川普揚言懲罰　印度政府消息人士：仍會續買俄油

    2025/08/03 01:54

    〔中央社〕印度政府兩位不具名消息人士指出，儘管美國總統川普揚言要懲罰印度，但印度仍會繼續向俄羅斯採購石油。

    其中一位消息人士表示：「這些都是長期石油合約，沒那麼容易一夜之間就停止購買。」

    川普（Donald Trump）上個月於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文稱，印度會因為購買俄羅斯武器和石油而面臨額外的懲罰。

    川普本月1日則告訴記者，他聽說印度將不再自俄羅斯購買石油。

    「紐約時報」（The New York Times）今天引述兩位不具名印度高階官員的說法報導，印度政府並未改變政策。其中一位官員透露，政府沒有向石油公司下達任何要求減少自俄羅斯進口石油的指示。

    路透社本週曾報導，折扣於7月縮水後，印度國營煉油廠過去一週已停止購買俄羅斯石油。

    印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）昨天在例行記者會上談到：「關於我們的能源採購需求…我們會考慮市場上有哪些可得資源、有何選擇，同時關注當前全球局勢或環境。」

    賈斯瓦補充道，印度與俄羅斯具有「穩定且久經考驗的夥伴關係」，且印度與各國的關係自有其價值，不應從第三方國家的角度來看待。1140803

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