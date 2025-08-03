We TAIWAN大阪熱鬧揭幕 李逸洋：展現台灣文化創造力

2025/08/03 00:33

〔中央社〕「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」今晚舉辦開幕之夜，文化部長李遠透過影片表達感謝，駐日代表李逸洋親臨現場表示，We TAIWAN全面展現台灣文化的創造力與多樣性，不僅是一場文化展演，更是向國際觀眾述說台灣故事的重要窗口。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」從2日起至20日，在線上、日本大阪空間VS.（at GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島展開，晚間在VS.舉辦開幕之夜，駐日代表李逸洋、日台交流協會會長隅修三、2025大阪世博協會海外推廣部部長吉村佐知子、海外推廣課代理課長松田博和、日本眾議員和田有一朗、神戶市議員上(上白下田)寬弘、國策顧問陳天隆、謝美香等貴賓到場。

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李遠特別在肩上放上a-We，向參展藝術家與貴賓致意。他表示，這場文化盛宴籌備了非常久，過程中充分感受到台日之間的友情與善意。台日曾經在歷史上有交會，這次能夠手牽著手，一起搭建台灣文化展現在大阪世博的舞台，別具意義。他要感謝日本政界、僑界與文化界，他們關心及支持台灣的那股溫暖，「已經穿過海洋直達台灣人的心裡」。

他表示，「We TAIWAN」端出最傳統、最新科技、最有創意的台灣文化內容，「就像我們可愛的吉祥物a-We，我們要讓全世界看見，小小的台灣，卻能包容、接受，並且再創造出豐富多元的文化，表現在各種文化創意產業中。」

李遠最後特別以台灣辦喜事時說的「樓上揪樓下、厝邊揪隔壁」，邀請日本及全世界的朋友，「一起來We TAIWAN找我們玩」。李遠最後喊出「We TAIWAN，a-We」，獲得全場熱情回應「a-We」。

文化部政務次長王時思致詞表示，台灣特地選擇在大阪世博期間，以「文化」為主題辦理各項活動，目的是為了回應世博主題「創造閃爍生命光輝的未來社會」，期盼在台灣是個科技島印象外，讓大家看見台灣如何將科技運用在各個文化展演上。

她表示，科技再絢爛、再進步，目的仍然是為了留住人類那些不會改變的存在。此次透過視覺藝術、聲音演出、文學、電影、傳統藝術、工藝等與文化科技的結合，希望讓大家看見台灣對於未來的渴望、幸福及平權的追求；也藉由a-We可愛、彈性、療癒的角色性格，鼓勵大家帶著開放多元、彼此扶持及守護的勇氣，邁向閃閃發光的未來。

李逸洋致詞表示，今年正值大阪‧關西世博盛大舉行，吉祥物「脈脈」深受喜愛，為整個展會注入了滿滿活力。台灣也為這次「We TAIWAN」文化活動設計了吉祥物a-We，展現出台灣柔軟、堅韌與充滿創造力的文化特質。台日兩國如同兄弟之邦，脈脈與a-We也成為象徵兩國情誼的最佳代表 。

他表示，這次活動結合新科技與多元文化藝術，匯聚來自台灣與日本的38組藝術團隊，帶來129場精彩演出。從展覽、科技表演、VR沉浸式體驗、線上遊戲、電影、文學、市集的展演活動，全面展現台灣文化的創造力與多樣性，不僅是一場文化展演，更是向國際觀眾述說台灣故事的重要窗口，「我們把台灣的故事帶來日本，誠摯邀請大家走進台灣，也讓台灣走進日本、走向世界」。

今年6月甫上任的日台交流協會會長隅修三也到場。他表示，很高興以這場活動揭開他上任後公務行程的序幕。這次活動有台灣電影、舞台藝術，還有文學作品以及虛擬實境（VR）等多樣作品，融合台灣獨特的文化與世界一流的科技，展現台灣文化的最新成果，「相信這將是許多日本人了解台灣一路走過來的歷史，以及其孕育出來多元文化和價值觀的絕佳機會」。

他也提到去大阪世博參觀了TECH WORLD館，展覽融合了數位技術、影像科技與自然美景，還看到許多人在烈日下排隊1到2小時，只為了入場參觀，這份熱情令他深受感動。

日華議員懇談會會長古屋圭司特別透過影片致賀。他表示，台灣是一個具有歷史、自然、藝術及飲食文化等，「各方面都獨具特色，美麗又有強大力量的島國」。

他認為，日本與台灣從以前到現在都是最值得信賴的好朋友，期盼透過文化力量及「We TAIWAN」活動，讓日本及全世界都能更理解台灣的存在，並喜歡上台灣。（編輯：劉淑琴）1140803

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