為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈瑪斯持續僵持談判 納坦雅胡不排除全面佔領加薩

    以國總理納坦雅胡。（路透檔案照）

    以國總理納坦雅胡。（路透檔案照）

    2025/08/02 22:51

    〔編譯管淑平／綜合報導〕加薩走廊巴勒斯坦人飢荒危機，升高國際力促以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas），達成停火協議、釋放人質。消息人士1日透露，以國總理納坦雅胡正在考慮，若談判不成將採取的軍事選項，其中包括全面佔領加薩市。

    《美國有線電視新聞網》（CNN）1日報導，納坦雅胡原本要在本週決定，若哈瑪斯拒絕達成協議，之後要採取什麼軍事行動，不過因內閣意見分歧，已延後到下週再決定。

    目前以國正在討論的方案，一項是若哈瑪斯拒絕達成協議，就圍困加薩市和其他人口聚集中心，另一項是「全面攻佔」加薩市。內閣部長支持的方案各有不同。在此同時，以國高層官員指出，在哈瑪斯一再退出停火和釋放人質談判，以美兩國正形成新的共識，即同步維持軍事行動和擴大人道援助。

    上月在卡達杜哈舉行的談判，美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）指控哈瑪斯非秉持善意，退出談判，以色列代表隨後也跟進退出。

    哈瑪斯7月31日表示，致力於持續朝達成永久停火，和以軍完全撤離加薩的目標談判，但是，加薩走廊的情況必須先「顯著」改善。該組織政治局成員奈姆（Basem Naim）說，「（加薩走廊）災難性的人道處境獲得大幅改善，以及收到敵人（以色列）的書面回函，至為重要」，「這是重回談判桌的一個條件」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播