哈瑪斯持續僵持談判 納坦雅胡不排除全面佔領加薩

以國總理納坦雅胡。（路透檔案照）

2025/08/02 22:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕加薩走廊巴勒斯坦人飢荒危機，升高國際力促以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas），達成停火協議、釋放人質。消息人士1日透露，以國總理納坦雅胡正在考慮，若談判不成將採取的軍事選項，其中包括全面佔領加薩市。

《美國有線電視新聞網》（CNN）1日報導，納坦雅胡原本要在本週決定，若哈瑪斯拒絕達成協議，之後要採取什麼軍事行動，不過因內閣意見分歧，已延後到下週再決定。

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目前以國正在討論的方案，一項是若哈瑪斯拒絕達成協議，就圍困加薩市和其他人口聚集中心，另一項是「全面攻佔」加薩市。內閣部長支持的方案各有不同。在此同時，以國高層官員指出，在哈瑪斯一再退出停火和釋放人質談判，以美兩國正形成新的共識，即同步維持軍事行動和擴大人道援助。

上月在卡達杜哈舉行的談判，美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）指控哈瑪斯非秉持善意，退出談判，以色列代表隨後也跟進退出。

哈瑪斯7月31日表示，致力於持續朝達成永久停火，和以軍完全撤離加薩的目標談判，但是，加薩走廊的情況必須先「顯著」改善。該組織政治局成員奈姆（Basem Naim）說，「（加薩走廊）災難性的人道處境獲得大幅改善，以及收到敵人（以色列）的書面回函，至為重要」，「這是重回談判桌的一個條件」。

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