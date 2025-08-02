為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列人質慘況曝光！以軍仍強硬：哈瑪斯不放人 戰事片刻不休

    以色列人質家屬2日在特拉維夫「人質廣場」集會，呼籲結束戰爭、釋放人質。（美聯社）

    以色列人質家屬2日在特拉維夫「人質廣場」集會，呼籲結束戰爭、釋放人質。（美聯社）

    2025/08/02 22:34

    〔編譯管淑平／綜合報導〕巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）和「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad），接連兩天公佈仍遭挾持的以色列人質影片，顯示人質狀況愈加惡化。這些影片為以國總理納坦雅胡帶來更大的壓力，不過，以軍將領態度強硬，表示若接下來幾天未達成協議釋放人質，在加薩的戰爭會「片刻不休」。

    哈瑪斯1日公佈在2023年10月7日突襲以色列時，綁架的以國年輕音樂家大衛（Evyatar David）影片，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織則在前一天，公佈另一名人質布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）的影片，兩人都身形孱弱。

    過去哈瑪斯也曾在停火談判觸礁時，公佈人質影片，引起以國全國軒然，對總理納坦雅胡帶來新一波壓力。最新這兩段影片公佈後，立場中間派的以國反對派領袖拉皮德（Yair Lapid），呼籲每一名政府內閣部長「睡覺前去看看那段艾維亞塔（大衛）的影片，然後試著想想他在地道裡設法活下去，看看你們能不能睡著」。

    不過，以國軍方態度強硬，根據軍方聲明，以國國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）1日向在加薩的軍官表示，他估計，未來幾天就能知道，是否能達成協議，釋放人質，「若未達成，這場戰事將持續下去，片刻不休」。

    薩米也否認加薩發生廣泛的飢荒，「當前這場不實指控（以國）故意製造饑荒的行動，是蓄意、挑選時機、並且欺騙性地試圖指控以色列國防軍，一支有道德的軍隊犯下戰爭罪」，他說，要為這些殺戮和加薩走廊居民所受苦難負責的是哈瑪斯。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播