以色列人質慘況曝光！以軍仍強硬：哈瑪斯不放人 戰事片刻不休

以色列人質家屬2日在特拉維夫「人質廣場」集會，呼籲結束戰爭、釋放人質。（美聯社）

2025/08/02 22:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）和「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad），接連兩天公佈仍遭挾持的以色列人質影片，顯示人質狀況愈加惡化。這些影片為以國總理納坦雅胡帶來更大的壓力，不過，以軍將領態度強硬，表示若接下來幾天未達成協議釋放人質，在加薩的戰爭會「片刻不休」。

哈瑪斯1日公佈在2023年10月7日突襲以色列時，綁架的以國年輕音樂家大衛（Evyatar David）影片，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織則在前一天，公佈另一名人質布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）的影片，兩人都身形孱弱。

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過去哈瑪斯也曾在停火談判觸礁時，公佈人質影片，引起以國全國軒然，對總理納坦雅胡帶來新一波壓力。最新這兩段影片公佈後，立場中間派的以國反對派領袖拉皮德（Yair Lapid），呼籲每一名政府內閣部長「睡覺前去看看那段艾維亞塔（大衛）的影片，然後試著想想他在地道裡設法活下去，看看你們能不能睡著」。

不過，以國軍方態度強硬，根據軍方聲明，以國國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）1日向在加薩的軍官表示，他估計，未來幾天就能知道，是否能達成協議，釋放人質，「若未達成，這場戰事將持續下去，片刻不休」。

薩米也否認加薩發生廣泛的飢荒，「當前這場不實指控（以國）故意製造饑荒的行動，是蓄意、挑選時機、並且欺騙性地試圖指控以色列國防軍，一支有道德的軍隊犯下戰爭罪」，他說，要為這些殺戮和加薩走廊居民所受苦難負責的是哈瑪斯。

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