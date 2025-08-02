為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曝以色列人質現狀影片對比加薩飢荒孩童 哈瑪斯暗示以牙還牙

    以色列人質家屬2日在特拉維夫「人質廣場」集會，呼籲結束戰爭、釋放人質。（美聯社）

    以色列人質家屬2日在特拉維夫「人質廣場」集會，呼籲結束戰爭、釋放人質。（美聯社）

    2025/08/02 22:16

    〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的停火談判陷入僵局，加薩走廊巴人飢荒備受國際譴責之際，哈瑪斯1日公布一段以色列人質明顯身形孱弱的影片，穿插骨瘦如柴的巴勒斯坦寶寶影像。這段影像公布後，以色列人質家庭組織呼籲結束加薩走廊戰爭，並且達成「全面協議」讓其餘人質回家。

    哈瑪斯宣傳機構在1日晚間公布這段影片，影片中的人質是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列時，遭綁架的以色列年輕音樂家大衛（Evyatar David），身處一處地道，上半身赤裸、肋骨明顯可見，這段影片穿插幾張飢餓如枯骨巴勒斯坦孩童影像，打出訊息：「我們吃什麼，他們就吃什麼」。

    這段影片公布前，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）才剛造訪美國和以色列支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）糧食分發站。前一天，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）也公布一段影片，其中另一名以色列人質布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）同樣形容枯槁。

    人質家屬團體2日在特拉維夫的「人質廣場」緊急集會，籲請以色列和美國政府，結束加薩戰爭，達成「全面協議」讓其餘人質重獲自由。21歲人質尼洛德（Nimrod Cohen）的弟弟尤坦（Yotam Cohen）說，「這場戰爭必須結束，以色列政府不會願意結束，它已經拒絕」，「必須阻止以色列政府，為了我們、為了我們的士兵、人質，也為了我們的子女和中東所有人的世世代代著想」。

    人質家屬並未准許公開這段影片，不過網路上仍有人流傳相關畫面，遭大衛的家人抨擊。尼洛德的媽媽維奇發文說，這是「2025年大屠殺」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播