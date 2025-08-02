曝以色列人質現狀影片對比加薩飢荒孩童 哈瑪斯暗示以牙還牙

以色列人質家屬2日在特拉維夫「人質廣場」集會，呼籲結束戰爭、釋放人質。（美聯社）

2025/08/02 22:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的停火談判陷入僵局，加薩走廊巴人飢荒備受國際譴責之際，哈瑪斯1日公布一段以色列人質明顯身形孱弱的影片，穿插骨瘦如柴的巴勒斯坦寶寶影像。這段影像公布後，以色列人質家庭組織呼籲結束加薩走廊戰爭，並且達成「全面協議」讓其餘人質回家。

哈瑪斯宣傳機構在1日晚間公布這段影片，影片中的人質是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列時，遭綁架的以色列年輕音樂家大衛（Evyatar David），身處一處地道，上半身赤裸、肋骨明顯可見，這段影片穿插幾張飢餓如枯骨巴勒斯坦孩童影像，打出訊息：「我們吃什麼，他們就吃什麼」。

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這段影片公布前，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）才剛造訪美國和以色列支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）糧食分發站。前一天，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）也公布一段影片，其中另一名以色列人質布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）同樣形容枯槁。

人質家屬團體2日在特拉維夫的「人質廣場」緊急集會，籲請以色列和美國政府，結束加薩戰爭，達成「全面協議」讓其餘人質重獲自由。21歲人質尼洛德（Nimrod Cohen）的弟弟尤坦（Yotam Cohen）說，「這場戰爭必須結束，以色列政府不會願意結束，它已經拒絕」，「必須阻止以色列政府，為了我們、為了我們的士兵、人質，也為了我們的子女和中東所有人的世世代代著想」。

人質家屬並未准許公開這段影片，不過網路上仍有人流傳相關畫面，遭大衛的家人抨擊。尼洛德的媽媽維奇發文說，這是「2025年大屠殺」。

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