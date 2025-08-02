北約出手了！目標援助烏克蘭逾3000億軍備

北約將為烏克蘭提供價值100億美元（約3028億台幣）的軍武。（美聯社）

2025/08/02 21:35

〔編譯林家宇／綜合報導〕「路透」引述知情人士說法，北約成員國、烏克蘭與美國制定新的軍事援助機制，將把重心放在滿足「烏克蘭優先需求清單」（PURL）列出的軍備。北約盟國希望藉由新的機制，為烏克蘭提供價值100億美元（約3028億台幣）的軍武。

新機制由基輔提出每批約5億美元（約151億台幣）價值的優先需要武器，接著由北約秘書長呂特協調，決定由哪個盟國捐贈，或支付清單中的品項。只要有北約盟國決定向烏克蘭捐贈武器，新機制將允許該國更有效率地繞過美國，為補充自身庫存所進行的冗長軍售程序。用於支付武器的資金將轉入可能由美國財政部管理的帳戶或託管基金。國會共和黨亦推動「和平法案」（PEACE Act）立法，在財政部設立基金供盟國存入用於補充援烏軍備的款項。北約也會開設帳戶，讓盟國得以將購買武器的資金存入。

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另外，柏林政府1日宣布與美國達成協議，由德國供應烏克蘭額外兩套愛國者防空系統。作為交換，德國將取代瑞士，優先接收美國加快產能後，最新產出的愛國者系統。

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