中國多地洪災 公安部「維護網路秩序」要求網友不轉發非官方訊息

中國公安部今天發布「積極維護防汛救災網絡秩序倡議書」，要求網友不轉發未經官方證實的訊息。（擷取自微博）

2025/08/02 23:24

〔中央社〕中國多地近來暴雨成災，死亡及失蹤人數持續上升，部分記錄災情的文字及影像屢遭刪除。中國公安部今天發布「積極維護防汛救災網絡秩序倡議書」，要求網友不轉發未經官方證實的訊息，並及時舉報「不實信息」，形成「全民監督的良好氛圍」。

中國公安部轄下主管網路言論的「網絡（網路）安全保衛局」今天發布的這項倡議書說，近期中國防汛救災形勢嚴峻複雜，多地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，給民眾生命財產安全帶來嚴重威脅。在全社會齊心協力開展防汛救災工作的關鍵時刻，「積極健康的網路環境」對凝聚社會共識、開展助力救災至關重要。

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倡議書提到，中國公安網警向廣大網民發出3項倡議。一是「強化法律意識，嚴守傳播秩序」；二是「增強防範能力，提高識謠水平」，三是「履行社會責任，積極監督舉報」。

這項倡議書說，網友要「嚴格遵守國家法律法規」及社會公德和倫理道德，自覺抵制網路謠言和各類「違法有害信息」，共同營造「積極健康、向上向善的網路空間環境」，為防汛救災凝聚強大的精神力量。

倡議書強調，對於故意編造、傳播虛假防汛救災訊息，擾亂社會秩序者，公安機關將依法嚴肅處理。

這項倡議書又說，要透過「官方權威平台、正規新聞媒體」了解防汛救災相關訊息，「不輕信、不發布、不轉發、不評論」未經官方證實的網路訊息。要仔細甄別訊息來源的可靠性和內容的真實性，對表述模糊、來源不明、「與官方發布內容相悖」的訊息，要時刻保持警惕，避免被「不實訊息」誤導。

倡議書表示，要積極傳播「正能量」，為防汛救災工作加油鼓勁，對奮戰在一線的救援人員表達敬意與支持。在關注防汛救災社會熱點、參與話題討論的同時，如發現「疑似謠言的不實訊息」，要及時向相關網路平台或公安部門投訴舉報。

這項倡議最後不忘強調，只有形成「全民監督的良好氛圍」，才能全力遏制「網路謠言的滋生蔓延」，讓虛假信息無處遁形，共同維護網路空間清朗與安寧。「以高度的自律和理性的言行，匯聚起防汛救災的強大網路正能量」。

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