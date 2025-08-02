日本男與友妻上床「做人」 竟成捐精達人助7人懷孕

日本男子最初因好友拜託，親自與人妻發生性行為協助懷孕。示意圖。（資料照）

2025/08/02 21:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名男子因好友無法生育，在好友請求下竟「親自上陣」與對方妻子發生性行為幫忙懷孕。沒想到成為契機，他陸續協助20多名女性，其中包括女同志伴侶，甚至已有7人成功懷孕。

根據《關西電視台》報導，大阪一名38歲男子哈吉梅（化名），5年前收到大學好友的請求，稱自己患有無精症，無法讓妻子懷孕，竟開口拜託哈吉梅與妻子發生性行為「做人」。哈吉梅一開始滿頭問號，直呼「到底在說什麼」，但回家上網查後發現不少人也受此困擾，最終點頭答應。

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隔年，朋友的妻子順利產子，雖然哈吉梅坦言感到複雜，但看著好友滿臉笑容，他也感受到一絲成就感。此後他乾脆開設SNS帳號，提供性交或針筒兩種捐精方式供選擇，累計已協助20多人，其中7人懷孕、4人產子。

精子交給杯子或進入體內都行，女同志與單身女大量湧入請求報導指出，哈吉梅提供的方式包括：「針筒法」，與對方在咖啡廳見面，將精液交付；或是「時機法」，也就是依排卵日進行實際性交，雙方入住飯店完成過程。他會尊重對方選擇捐精方式，並強調完全不收取費用，僅酌收交通成本。

他自稱非營利操作，只希望能幫助想要孩子的人。他也在SNS公開畢業證書、定期檢查報告等資訊吸引有需求者。令他意外的是，來信者多為女同志伴侶與單身女性，並非像好友一樣是無精子症的異性夫妻。

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