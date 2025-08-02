北約抗俄最前線！波蘭自認美撤軍意願低

川普政府規劃下半年啟動裁減駐歐美軍事宜。示意圖。（歐新社）

2025/08/02 19:23

〔記者林家宇／台北報導〕美國政府先前預告要在下半年啟動裁減駐歐美軍事宜，恐衝擊仍面臨俄羅斯潛在威脅的歐洲防衛力量。不過，與烏克蘭接壤的波蘭認為，自己會是最後一個受美軍裁減影響的國家。

波蘭國防部副部長扎列夫斯基（Pawel Zalewski）近日接受路透訪問時表示，「從我們與美方的所有對話中來看，波蘭是華盛頓最不願撤軍的國家。」

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扎列夫斯基指出，自2022年俄羅斯對烏發動侵略後，美軍在波蘭的部署具有用於嚇阻俄羅斯的戰略基礎，波蘭也試著成為美國在歐洲的集結點，提供後勤、服務甚至作為美國國防產業的生產中心。

波蘭擁海馬斯火箭、愛國者飛彈、F-16、F-35

波蘭具有包括M1戰車、海馬斯（HIMARS）火箭系統、愛國者飛彈系統、F-16、F-35戰鬥機等現代化武器，與烏克蘭、白俄羅斯及俄羅斯飛地加里寧格勒接壤，是北大西洋公約組織（NATO）在東側與俄羅斯潛在衝突中的第一道防線。

烏俄戰爭爆發後，華沙不但是基輔最強力支持者之一，也迅速提高軍事支出，加強防衛能力。華沙今年投入的國防支出達國內生產毛額（GDP）4.7％，並計畫在明年進一步提升至5％。

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