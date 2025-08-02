慘！搖搖馬回彈重擊 泰國9歲女童肝臟破裂亡

泰女童因搖搖馬回彈撞擊腹部，不幸喪命。（圖擷取自YouTube@ch7hdnews）

2025/08/02 19:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名年僅9歲的女童在學校遊樂場玩搖搖馬時，突遭設施猛烈撞擊腹部，導致肝臟破裂並大量內出血，最終送醫不治，讓親友悲痛萬分。

根據《CH7新聞》報導，事件發生於7月30日放學後，女童小帕拉娃（แพรวา）當時站在搖搖馬後方，用雙手幫朋友推動設施，未料在擺動過程中裝置突然回彈，直接重擊其腹部，造成致命傷害。根據醫師診斷，女童的肝臟嚴重撕裂，並伴隨腹腔大量出血，急送醫仍宣告不治。

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小帕拉娃的阿姨、62歲的西莉塔女士忍不住淚崩表示，得知意外時心痛萬分，強調自己曾是教師，最在意學生的安全。她表示若孩童不熟悉擺動節奏，極容易發生危險。她也哀傷地說，帕拉娃學業成績優異、志向遠大，夢想成為一名醫生，全家人對她期望甚高，如今卻天人永隔。

校方初步承諾承擔所有喪葬費用，並表示小帕拉娃名列學校團體保險，被保人家屬可獲得約6萬泰銖（約新台幣5.3萬元）理賠金。事發後，學校亦成立調查委員會展開內部調查。

目前，警方與法證人員已前往現場測量搖搖馬的擺動幅度與安全距離，確認是否符合設計標準。由於目擊者多為8至9歲的孩童，後續仍需由專業團隊進行調查與引導，以釐清事件全貌。

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