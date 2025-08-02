ChatGPT對話內容被看光光! OpenAI急關「分享連結」選項

ChatGPT與用戶對話內容示意圖。（美聯社檔案照）

2025/08/02 18:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕OpenAI公司的人工智慧聊天機器人ChatGPT，已成許多人工作的必備工具，不過，近日科技媒體披露，ChatGPT用戶與機器人的聊天內容，被Google搜尋引擎檢索，有造成用戶敏感資訊曝光之虞。

TechCrunch等多家科技媒體近日報導，在Google、Bing和其他搜尋引擎，若指定ChatGPT網域名稱，就可找到陌生人與ChatGPT的對話，有時候這些對話內容相當無聊，如請AI給翻修浴室的點子、料理食譜等，但也有一些涉及個資的對話，其中一個例子是，一名用戶要求ChatGPT幫忙改寫用來申請特定工作的履歷，而且從對話紀錄透露出的該名用戶「領英」（LinkedIn）資料來看，這名使用者最終沒有得到那份工作。

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這個漏洞被披露後，OpenAI已經火速撤下這項功能。《華盛頓時報》1日報導，該公司資訊安全長史塔基（Dane Stuckey）發文表示，已於7月31日下架讓使用者主動分享對話內容、允許搜尋引擎檢索的選項，並已要求搜尋引擎刪除既有索引資料。

ChatGPT與用戶的對話，並非預設公開，而是需要用戶勾選「分享連結」，ChatGPT便會產生可公開瀏覽的網址。TechCrunch報導指出，這些網址會被搜尋機制檢索，他人只要搜尋關鍵字，就可能看見用戶與AI的完整對話。科技媒體Fast Company在此功能關閉前測試，在Google搜尋找到近4500筆ChatGPT公開對話。

史塔基解釋，此機制本意是幫助人們「發現有用的對話」，但是最終公司認為，此機制帶來太多機會，讓用戶不小心分享他們原本無意分享的內容，因此公司決定結束這項「實驗」做法。

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