不滿前情色片演員出任哥倫比亞部長 副總統揚言辭職

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社檔案照）

2025/08/02 17:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕哥倫比亞左派總統裴卓（Gustavo Petro）近日任命社運人士佛羅里安（Juan Carlos Florian）出任平等部部長，不過，由於佛羅里安曾為同志情色片創作者和性工作者，使這項人事案在這個許多民眾信奉天主教的國家，掀起龐大爭議。

《法新社》1日報導，佛羅里安將職掌成立僅3年的平等部，該部是裴卓上任後成立的新部門，宗旨為保障弱勢族群，使其能獲得需要的社會福利資源。根據哥倫比亞媒體《Colombia One》報導，裴卓同時任命本名烏馬尼亞（Alejandra Umaña）的前網路直播表演者漢克（Amaranta Hank），將與佛羅里安在平等部共事。

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佛羅里安過去就曾在裴卓擔任波哥大市長時，在其市府擔任社會整合局副局長，裴卓2022年上任總統後，今年3月拔擢佛羅里安為平等部副部長。裴卓表示，佛羅里安和漢克，致力為性產業工作者、網路視訊表演者爭取權益，能真正了解弱勢需求。

不過，這項人事案掀起爭議，再度點燃總統與副總統馬奎斯（Francia Márquez）之間的緊張。兩人在15日的內閣會議上為此爭鋒相對，裴卓甚至透露，馬奎斯以辭去副總統職務為要脅，力阻任命佛羅里安和漢克。

裴卓對馬奎斯揚言辭職的回應，讓此事一波未平一波又起，他說，「沒有黑人可以告訴我，我們需要排除一名情色片演員」，被批評種族歧視。馬奎斯為哥國首名非裔副總統，擔任平等部首任部長，今年初辭職後，由非裔社運領袖羅塞洛（Carlos Rosero）接任。

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