馬鈴薯身世大逆轉！竟來自與番茄「外遇」的祖先

品種繽紛的馬鈴薯在玻利維亞皮拉皮村的收穫節上展出。（路透）

2025/08/02 17:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究顛覆農業常識！刊登於《細胞》（Cell）期刊的研究指出，現代馬鈴薯的祖先竟源自900萬年前南美洲野生番茄與類馬鈴薯植物的自然雜交，這一基因融合事件改寫植物演化歷史，也讓「你說番茄、我說馬鈴薯」的戲言成真。

法新社報導，由中國深圳農業基因組研究所與加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）合作的國際團隊，分析了來自栽培馬鈴薯與56種野生品系共450組基因體，首次揭示馬鈴薯基因中約60%來自智利Etuberosum物種群，另有約40%源自番茄。英國自然史博物館植物學家克納普（Sandra Knapp）形容，這項發現「極為清晰、美麗」，強烈指向一次古老的跨物種雜交。

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研究指出，馬鈴薯的「塊莖生成能力」源於兩組基因的結合：來自番茄的SP6A基因提供形成信號，但需與Etuberosum的IT1基因共同作用，才能促使地下莖膨大為可儲糧的塊莖，也解釋為何Etuberosum雖外觀相似，卻無法自然長出塊莖。

這項基因融合約發生在900萬年前，安地斯山脈快速隆起之際，氣候變遷讓地下儲糧植物獲得生存優勢。研究人員推測，野生族群在異花授粉中出現「離標授粉」，意外促成演化結盟。

馬鈴薯具無性繁殖能力，可不依賴種子迅速拓殖新環境，使其遍布南美，並隨人類遷徙成為全球主糧。UBC教授雷斯伯格（Loren Rieseberg）強調，這項發現顯示「雜交在演化中的創造性角色過去被低估」，已成為生物學新典範。

深圳團隊目前正以番茄為「生物工程底盤」，打造可用種子繁殖的新型馬鈴薯，以加速育種進程，也凸顯番茄在植物演化中的核心地位。

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