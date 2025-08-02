連Jennie都上腳！「五趾鞋」鹹魚翻身 成時尚新寵兒

曾被譏為「世界最醜鞋款」的五趾鞋，如今眾多名人紛紛上腳，成為時尚圈話題焦點。（法新社）

2025/08/02 18:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾被譏為「世界最醜鞋款」的五趾鞋，如今強勢回歸，眾多名人紛紛上腳，成為時尚圈最新的話題焦點。儘管網路上的評價十分兩極，但其話題熱度與銷售成績，已成功掀起「裸足鞋」風潮。

《紐約郵報》報導，五趾鞋由義大利運動品牌Vibram於2006年推出，原本是專為赤足跑步族設計，強調模擬自然腳步、強化足部肌群，其外型宛如「腳的手套」，每根腳趾都有獨立空間。早期雖受到運動族群與戶外玩家喜愛，卻因外型詭異，長年被時尚圈批評為「史上最難看鞋款」。

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不過，這雙「人人避之唯恐不及」的鞋子，近期卻逆襲成為時尚新寵。包括BLACKPINK成員Jennie、饒舌歌手Doechii等潮流指標人物都紛紛上腳。TikTok上也出現大量網友分享穿搭影片，帶動討論熱度。雖然該鞋款評價依然兩極，但支持者認為，五趾鞋只是「走得太前面」，大眾時尚審美尚未跟上它的腳步。

五趾鞋不只在時尚圈引發熱議，市場上的銷售表現同樣驚人。根據二手平台Depop公布的數據，「barefoot toe shoes」（赤足五趾鞋）關鍵字搜尋量年增超過200%，其中品牌Vibram的搜尋，更從今年4月起暴增近300%。就連各大設計師品牌也推出類似鞋款，成功吹起一股「裸足鞋」風潮。

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