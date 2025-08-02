謠言比刀可怕！印度家族被疑巫術害人遭滅門 全村嚇爆逃光

當地缺乏教育與醫療資源，民眾依賴驅魔師，釀成迷信悲劇。示意圖。（圖擷取自ShutterStock）

2025/08/02 20:08

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度比哈爾邦（Bihar）一處部落村莊上月爆發震驚全國的集體殺人事件，5名奧朗族（Oraon）同一家族成員遭指控施展巫術、導致鄰人病亡，遭村民集體圍毆，綑綁起來，疑似當場活活燒死。事發至今三週，倖存家屬仍難以平復，而原有的22戶人家，目前全村僅剩四戶未逃離，村中彷彿死寂空城。

根據《BBC》報導，7月6日晚上10點，比哈邦普爾尼亞（Purnea）附近的Tetgama村，一名男子聲稱兒子病死與鄰居「施巫詛咒」有關，引爆數百名村民圍攻被害者住家，當晚至少5人遭毆打、綑綁，拖到池塘旁暴打焚屍，另有一名少年幸運逃脫，是這起事件唯一倖存者。

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警方指出，整起事件源於村民拉姆戴夫（Ramdev Oraon）兒子10天前病逝，他懷疑與鄰居「施法」有關，邀請一名驅魔師來到對方家中作法。當晚，驅魔師當場指稱71歲寡婦卡托（Kato Devi）及其媳婦席塔（Sita Devi）是「女巫」，要求對方在半小時內治癒病童，否則將遭報復。

事發當下，包括卡托的長子巴布拉爾（Babulal Oraon）及其妻子、兒子與媳婦共5人在場，卡托苦苦哀求村民冷靜，仍無法阻止暴力升級。目擊者指出，被害人被打到奄奄一息，最後被澆上汽油活活燒死，屍體裝入麻袋載走。警方隔天抵達，在池塘附近尋獲焦屍。

雖然事發地點距離警方分局僅7公里，但當局延誤11小時才接獲報案，全村陷入恐慌。村中共有22戶，目前僅剩被害人的4名兒子與其家屬未撤離，其餘居民全數火速逃走，部分民宅甚至來不及鎖門，突顯出事件對社區造成巨大心理創傷。

警方已依暴力傷害、非法集會、毀屍滅證與謀殺等罪名，對23名村民及200名不具名涉案者展開調查，目前已逮捕包括驅魔師在內的4人，但包含拉姆戴夫在內多名主嫌仍在逃。倖存少年被安排至安全地點保護安置，目前情緒逐漸穩定，接受心理輔導中。

當地社會工作者米拉（Mira Devi）直言，這類「巫術殺人」在部落地區並不罕見，根源在於教育落差與醫療資源缺乏。村民長期仰賴驅魔師而非醫師，導致一旦有病死或意外，就容易將責任歸咎他人「施法」。村裡幾乎所有小孩未就學，僅3人名義上有學籍，但從未實際上課。

根據印度官方統計，2000年到2016年間，至少有2500人因「被懷疑施巫術」而遭殺害，其中大多為女性。這次事件一口氣奪走5條人命、案發過程極其殘酷，更引發全國關注，當局已組成特別調查小組追查。

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