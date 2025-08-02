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    原物料價格全飆漲 南韓民眾怨吃不起1塊蛋糕

    由於鮮奶油、可可、雞蛋等原料價格皆飆漲，南韓人民現在要吃一塊蛋糕恐怕得支付約合台幣200元以上的價格。（法新社）

    由於鮮奶油、可可、雞蛋等原料價格皆飆漲，南韓人民現在要吃一塊蛋糕恐怕得支付約合台幣200元以上的價格。（法新社）

    2025/08/02 16:09

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英文諺語「a piece of cake」（一塊蛋糕）形容事情易如反掌，如同吃一塊蛋糕輕鬆，但南韓人民最近可能無法這麼想。南韓《中央日報》近日報導，南韓鮮奶油、雞蛋、進口可可價格全部都在飆升，現在1塊蛋糕的價格超過1萬韓圜（約台幣214元），讓人高喊吃不起。

    據報導，烘焙業傳出消息指，近期主要用於蛋糕、餅乾等食材的鮮奶油出現短缺現象，主要是因為奶牛受到高溫影響，導致原奶產量下降。雖然這種情況每年夏天都會發生，但今年氣溫比往年更高，使得供應危機加劇。

    以售價在6000韓圜（約台幣128元）左右的首爾500毫升牛奶鮮奶油為例，目前在易買得、Homeplus、Kurly等大型超市和電商平台均已售罄。部分電商平台上甚至將該產品以3萬1590韓圜（約台幣676元）的價格出售，比原先價格高出5倍多。

    在仁川經營甜點店的尹姓業者表示，不僅批發商，連大型超市和便利店都很難買到鮮奶油，他們已對蛋糕等部分產品採取每人限購2個的措施，且正在考慮提高產品價格。

    咖啡連鎖店、百貨商場商家等以B2B（商家對商家）方式大量採購原料的企業，同樣一籌莫展。一家入駐首爾某百貨公司的甜點店相關人士表示，該店正在全國緊急調配鮮奶油，才勉強可以維持供應，且因貨源短缺，目前暫不接受提前預訂。

    京畿道一家A TWOSOME PLACE（途尚咖啡）加盟店員工解釋，總部也沒有鮮奶油，所以無法訂購。對於訂單量很大的新品抹茶奶油拿鐵，甚至不得不引導顧客改點其他產品。

    雪上加霜的是，雞蛋和巧克力價格也大幅上漲。數據顯示，雞蛋（特大號30個一板）的產地價格為5818韓圜（約台幣124元），比今年1月平均價格4894韓圜（約台幣104元）上漲約19％。南韓農村經濟研究院解釋，由於養殖場的蛋雞老齡化，以及低致病性禽流感等疾病盛行，導致雞蛋供應量減少。

    受巴西、越南、西非等地異常氣候影響，可可價格也持續上漲。可可期貨價格截至7月24日為每噸8124美元（約24.1萬台幣），比一週前每噸7309美元（約21.7萬台幣）上漲11.15％。作為巧克力甜點原料的「可可脂巧克力」，原本在網路上以3萬韓圜（約台幣624元）交易的產品，現在最高交易價已達9.56萬韓圜（約台幣2046元）。

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