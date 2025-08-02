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    哈佛醫警告：臥室這三樣東西害你生病！快丟掉

    枕頭若超過兩年未更換，恐累積病菌與黴菌，易引發皮膚與呼吸道問題。示意圖。（圖取自photoAC）

    枕頭若超過兩年未更換，恐累積病菌與黴菌，易引發皮膚與呼吸道問題。示意圖。（圖取自photoAC）

    2025/08/02 16:26

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕臥室裡真正的夢魘不是躲在衣櫥裡的怪物，而是日常用品中藏著的毒物！美國一位哈佛訓練出身的胃腸科醫師近日提醒，許多民眾視若無睹的臥室用品，可能潛藏致病化學物質與過敏原，建議盡快淘汰三大「健康殺手」，以免悄悄危害身體健康。

    根據《紐約郵報》報導，加州胃腸科醫師塞西（Saurabh Sethi）近日透過Instagram影片指出，枕頭、合成香氛與老舊床墊是臥室中最常見的三大「毒物」。這些物品會累積塵蟎、濕氣、黴菌、細菌與過敏原，不僅引發呼吸道問題，長期更可能造成皮膚感染、慢性病甚至癌症風險。

    枕頭：兩年沒換恐變病菌溫床
    塞西指出，枕頭使用久了會堆積汗水、口水與塵蟎，加上濕氣影響，容易孳生黴菌與細菌，進而導致皮膚感染、呼吸道過敏等健康問題。若枕心材質老化變形，還可能造成肩頸痠痛、頭痛與睡眠障礙。

    他提醒，如果枕頭已使用超過一到兩年，就該換一個新的了。根據一項調查，近三分之二的受訪者承認，仍在使用兩年以上的枕頭，恐早已暗藏健康隱患。

    空氣清新劑：香味背後藏有害化學物
    雖然美國有近七成民眾每週都使用合成空氣清新劑，但塞西指出，研究顯示這類產品中有86%含有「鄰苯二甲酸酯」（phthalates），這是一種與荷爾蒙失調、哮喘與生殖風險相關的化學物質。除此之外，它們還可能釋放揮發性有機化合物（Volatile Organic Compounds，VOCs），如甲醛、苯與甲苯等，會刺激呼吸道、引發頭痛、皮膚過敏，甚至與癌症風險有關。

    他建議改用天然通風或無毒氣味來源，如精油擴香等替代方案，避免長期暴露於化學香氛中。

    老舊床墊：超過十年恐害脊椎、擾睡眠
    許多民眾不自覺已長年睡在老舊床墊上。塞西指出，床墊使用年限一旦超過7至10年，不但失去支撐力，彈簧鬆脫導致塌陷，還會累積大量死皮、塵蟎與濕氣，成為空氣污染與過敏原的溫床，嚴重影響睡眠品質與脊椎健康。研究顯示，美國人平均13.9年才更換床墊，遠超過建議年限，另有18%受訪者坦言仍使用10年以上的床墊。

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