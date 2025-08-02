川普移民政策衝擊 寵物棄養潮加劇

川普政府大力掃蕩非法移民之際，被遺棄的寵物數量也與日俱增。（法新社）

2025/08/02 15:42

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華盛頓郵報》1日報導，美國總統川普雷厲風行的移民政策，導致愈來愈多被驅逐者的寵物遭遺棄，加上收容系統早因過度擁擠、照護人員短缺，以及收養數量暴跌，寵物被放棄的情況日益嚴重。

南佛羅里達州「領養並拯救生命」救援組織管理人布萊恩（Daymi Blain）表示，該機構的電話鈴聲現在每天響個不停，對方通常致電表示，他們的親戚在移民突襲中被帶走，留下了幾隻貓；或是他們的家人一夜之間失蹤，狗狗一直在街上遊蕩；又或是懇求機構收養一隻寵物，因為他即將離開美國，不能帶寵物一起走。

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布萊恩直言，該機構目前只有「主人被驅逐出境或拘留所遺留的寵物」，她不知道這一切將帶來甚麼後果，但「付出代價的是動物」。

據報導，從加州到田納西州，川普政府打擊非法移民的行動，影響所及蔓延到大多數人想不到的地方──爆滿的動物收容所。

全國各地的動物福利組織表示，寵物收容的需求日益增長，但收容體系本已因疫情後過度擁擠、長期照護人員短缺和收養數量暴跌而捉襟見肘。在此情況下，動物的收容時間延長、空間選擇困難，人們愈來愈擔心更多寵物可能僅因無處可去而被安樂死。

田納西州納許維爾「大毛狗救援隊」的哈里森（Jean Harrison）表示，救援組織都會為各種災害做準備，包括洪水、龍捲風和颶風，「但我從來沒想過，我居然需要為『移民遣返潮導致的棄養潮』做準備」。

華郵指出，政府機構目前並未統計被遺棄或送交收容所的動物數量。有些家庭不敢透露他們是因為移民問題而遺棄寵物；有些動物則被發現在社區遊蕩或被遺棄在家中，幾乎沒有關於其主人下落的資訊。

根據資料，截至7月13日為止，移民及海關執法局（ICE）總共拘留逾5.68萬人，但當中有多少人是寵物飼主則不清楚。

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