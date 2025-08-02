冒險承認巴勒斯坦國 馬克宏取得罕見勝利

在馬克宏登高一呼，準備承認巴勒斯坦國後，英、德、加等大國領袖也做出類似表態，凸顯馬克宏一次外交勝利。（法新社）

2025/08/02 15:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國總統馬克宏先前登高一呼，表示將在9月聯合國大會上承認巴勒斯坦國。儘管受到美國和以色列強烈譴責，但也得到英、加、德等國「有條件」響應，使得馬克宏取得罕見的外交勝利。

美國政治新聞網站《Politico》歐洲版1日報導，雖然「紙面上建國」並不能養活加薩走廊的人民，但馬克宏已站到推動巴勒斯坦人民歷史性要求的最前線。他宣布法國計畫承認巴勒斯坦國的舉動，乍看之下是一次失敗的嘗試，美、以兩國猛烈抨擊，美國總統川普甚至嘲諷馬克宏的話「毫無分量」，且法國國內也產生黨派分歧。

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但1週後，英國和加拿大都效仿法國的做法，儘管也提出一些限制條件；德國似乎也逐漸收斂其對以色列一貫堅定的支持，除非以色列採取更多行動來結束加薩地帶正在發生的人道主義災難。

對處於飢荒邊緣的加薩民眾來說，承認巴勒斯坦國的改變或許無濟於事，但顯而易見的是，馬克宏在西歐推動巴勒斯坦人民歷史性訴求方面處於領先地位。總部位於巴黎的全球公共事務公司MGH Partners主管赫拉維（Hamza Hraoui）表示，「這絕對是法國的時刻，這是法國外交的一大亮點」。

幾個月來，法國總統一直在暗示，法國即將承認巴勒斯坦國，這將是七國集團（G7）中第一個承認巴勒斯坦國的國家。馬克宏今年4月表示，他將朝著承認巴勒斯坦國的方向努力，但附加了一系列雄心勃勃的條件，其中包括幾個中東國家必須與以色列實現關係正常化。

馬克宏曾希望，由法國和沙烏地阿拉伯主持的聯合國推動「兩國方案」的會議，是促成各國承認巴勒斯坦國的起點，但隨著以色列與哈瑪斯停火談判破裂及以色列攻擊伊朗，這個想法破滅。

因此，馬克宏轉而求助於七大工業國集團（G7）和歐洲夥伴，以重新獲得主導權。如果多國加入巴黎的行列，以色列可能會被迫聽從。一位接近馬克宏的法國官員表示，在馬克宏決定「冒險」前，一切都尚未完全敲定，但這個冒險似乎得到回報。

一位英國前外交官坦言，他推測英國也會朝著同樣的方向發展。

英國首相施凱爾7月29日宣布，除非以色列政府採取「實質措施」結束加薩危機，否則英國將於9月承認巴勒斯坦國。

加拿大總理卡尼翌日也表示，如果巴勒斯坦權力機構履行承諾，明年舉行「哈瑪斯不得參與」的選舉，渥太華也將承認巴勒斯坦國。

德國外交部長瓦德福同樣在聲明中表示，通往承認巴勒斯坦國和「兩國方案」的進程「必須立即啟動」。

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