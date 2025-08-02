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    限速及城市規劃奏效 芬蘭首都過去1年交通死亡事故掛零

    赫爾辛基有完善的行人和腳踏車道，在下雪的日子，有效減少汽車與行人、腳踏車碰撞的機會。（法新社檔案照）

    赫爾辛基有完善的行人和腳踏車道，在下雪的日子，有效減少汽車與行人、腳踏車碰撞的機會。（法新社檔案照）

    2025/08/02 14:58

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕芬蘭首都赫爾辛基市政府官員表示，該市在過去1年沒有發生一起交通事故死亡事件，當地交通工程師認為有很多因素促成這項成就，「限速」及「城市規劃」是其中最重要的因素。

    美國政治新聞網站《Politico》歐洲版2日報導，儘管歐盟成員國的交通事故死亡人數正在下降，去年就下降3％，但在大都會地區，悲劇性的交通事故仍屢見不鮮。對大多數城市來說，整整一年沒有發生交通事故是一項了不起的成就，遑論一國首都。

    2023年，歐盟城市共有7807人在交通事故中喪生。去年，德國首都柏林有55人死於交通事故，而過去12個月，比利時首都布魯塞爾有9人在交通事故中喪生。赫爾辛基是歐盟最小的首都之一，人口略低於69萬，但約有150萬人在其都會區生活和通勤，但在過去1年，該市沒有發生一起交通事故死亡事件。

    赫爾辛基市政府城市環境部門的交通工程師烏崔亞寧（Roni Utriainen）告訴芬蘭媒體，這項成就歸功於很多因素，「限速是其中最重要的因素之一」。

    市政官員引述數據指出，將汽車撞擊速度從每小時40公里降至每小時30公里，可將行人死亡風險降低一半。2021年，赫爾辛基市政府在大部分住宅區和市中心都實施更低的速限。

    為確保限速的執行，赫爾辛基新增70個測速攝影機，並制定基於國家「零傷亡願景」政策的警務策略，目標是實現零交通傷亡。芬蘭交通安全機構Liikenneturva蒐集的數據顯示，自此以來，赫爾辛基的交通事故死亡人數一直在下降。

    赫爾辛基市政府過去5年來一直試圖複製2019年創造的奇蹟，即零行人或騎行者在汽車碰撞中喪生。

    烏崔亞寧強調，這項任務的成功是基於數據驅動的長期出行政策和城市發展策略，這些政策和策略徹底改變這座曾以汽車為中心的首都。赫爾辛基的許多地方都縮窄道路、種植樹木，目的是為駕駛人帶來「不適」，因為複雜的城市景觀迫使駕駛人在人口密集的地區更加謹慎行駛。

    赫爾辛基也投資建設新的人行道和腳踏車基礎設施，包括一個超過1500公里的綜合腳踏車道路線。赫爾辛基還透過低碳和自動駕駛公車增強公共交通網路，並獲得歐洲投資銀行資助，用於建造一條新的電車路線。

    烏崔亞寧表示，這些升級改造有助於「減少汽車使用，從而減少嚴重事故的次數」。統計顯示，2003年至2023年間，赫爾辛基的交通事故傷亡人數從727人下降到僅14人。

    赫爾辛基的成功引起布魯塞爾當局的關注，今年稍早，歐盟執委會負責交通領域的執行委員齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）指出，大多數成員國未能如期實現歐盟2018年設定的目標，即2030年將交通事故死亡人數減半。

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