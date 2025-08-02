美國男參加煙火派對 慘遭「迷你火炮」擊中身亡

41歲男子漢尼斯近期與鄰居聚會觀賞煙火時，遭「迷你火炮」發射的彈體擊中，當場重傷倒地，緊急送醫搶救仍不治。（圖擷自「@TrueCrimeUpdat」X）

2025/08/02 15:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州一場私人煙火表演意外釀成死亡悲劇，41歲男子漢尼斯（Joseph Hennessey）近期與鄰居聚會觀賞煙火時，遭「迷你火炮」發射的彈體擊中，當場重傷倒地，緊急送醫搶救仍不治。

綜合外媒報導，緬因州羅斯伯里鎮於上月26日晚間9時25分，一處民宅舉辦煙火活動，突然有1名男子倒地不起。警方指出，當地消防隊、救護人員與郡警局獲報後趕赴現場，將傷者緊急送院救治，但因傷重最終宣告不治。

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附近鄰居布廷（Kevin Boutin）透露，「事發當時我聽到一聲巨大爆響，猜想應該是煙火，因為我曾在其他地方聽過這種聲音，接著煙火聲突然中止，沒多久就看到救護車和消防車來了。」

警方經確認死者身分為住在南帕里斯（South Paris）41歲男子漢尼斯，緬因州法醫辦公室驗屍初步結果顯示，死者遭「迷你火炮」（mini cannon）發射的彈體擊中，導致致命傷害。

緬因州警重大犯罪調查組與州消防局已介入調查整起事件，包括釐清煙火來源、使用方式及是否涉及過失，此案持續調查中。

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