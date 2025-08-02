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    中國製造玩具廚房模型釀1童枉死！ 美國展開召回

    中國製造的玩具廚房模型在美國造成1童窒息身亡。（圖擷自CPSC網站）

    中國製造的玩具廚房模型在美國造成1童窒息身亡。（圖擷自CPSC網站）

    2025/08/02 12:32

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由中國製造的玩具廚房模型「KidKraft Farm to Table Model Play Kitchen」，在美國奧勒岡州造成1名1歲11個月大的幼童窒息身亡，美國消費品安全委員會（CPSC）於7月31日宣布召回19.2萬個。

    《ABC》報導，這款廚房模型是美國玩具業者KidKraft委託中國製造、主要是提供給3歲以上兒童玩扮家家酒，於2018年至今年7月期間在亞馬遜、沃爾瑪以及KidKraft等網路平台銷售，價格在120美元至270美元之間（約新台幣3570至8030元）。

    據了解，這款商品一共售出400多個，不過，在廚房模型裡用來掛住玩具鍋碗瓢盆的掛鉤，有可能會鉤住小孩的衣服導致窒息，目前已通報造成1死，因此宣布對19.2萬個庫存進行召回。

    KidKraft已於2024年5月申請破產，玩具廚房模型後續是由德州玩具商Backyard Kids代理銷售，因此召回行動是Backyard Kids負責進行，消費者可聯繫該公司免費更換掛鉤。

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