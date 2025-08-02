麻豆恐爆失業潮？ GUESS使用火辣AI女模引發爭議

美國服飾品牌GUESS在時尚雜誌《Vogue》使用AI女模，引發了不少爭議。圖為金髮的薇薇安。（圖擷自「Seraphinne Vallora」IG）

2025/08/02 12:18

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國服飾品牌GUESS，在8月最新1期的時尚雜誌《Vogue》中使用AI女模，引發了不少爭議，有人認為若放任這種行為將導致大量模特失業。

據《ABC》報導，AI行銷公司Seraphinne Vallora為Guess生成了2個AI女模，分別為金髮的薇薇安（Vivienne）、黑髮的阿納斯塔西婭（Anastasia），從圖片中可以看到「她們」面容姣好且身材火辣。

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批評者認為，大家在時尚雜誌上想看到真正的人，假如繼續使用AI生成方式，會讓所有的模特和攝影師都失業；還有女網友表示，看到AI女模的穿搭並不會讓她有購物欲望。

Seraphinne Vallora的共同創辦人岡薩雷斯（Valentina Gonzalez）、佩特雷斯庫（Andreea Petrescu）接受專訪時，強調她們絕對沒有想要取代模特產業，而是透過新的行銷方式達到共存。

心理學家霍金斯（Rachel Hawkins）透露，假如人們越來越常看到這類圖像，就會慢慢地將其正常化，並把AI女模外型視為自己所追求的理想狀況，但人類無論如何都無法比AI更完美．進而就感到了自卑。

GUESS的黑髮AI女模阿納斯塔西婭。（圖擷自「Seraphinne Vallora」IG）

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