美律師考試傳考生心臟驟停 同場「竟被要求繼續作答」

美國一名女考生近日在紐約州參加律師資格考試期間突然心臟驟停倒地失去意識，甚至一度呼吸停止，儘管考場陷入混亂，現場監考官卻未立刻宣布暫停考試，引發許多考生不滿與批評。（美聯社資料照）

2025/08/02 12:56

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女考生近日在紐約州參加律師資格考試期間突然心臟驟停倒地失去意識，甚至一度呼吸停止，儘管考場陷入混亂，現場監考官卻未立刻宣布暫停考試，引發許多考生不滿與批評。

綜合外媒報導，約1000名考生當地時間7月30日於長島霍夫斯特拉大學（Hofstra University）體育館，正進行紐約州律師資格考試第2天測驗期間，1名來自福坦莫大學法學院20多歲女考生在接近中午休息時間突然倒地，引起周遭考生驚呼。

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負責監考的紐約州律師考試委員會表示，事件發生時已接近上午考試結束前幾分鐘，相關人員得知情況後立即協助處理。不過現場有考生質疑說法與現場經歷明顯不符。

一名目擊者透露，監考人員最初未積極處理，有學生指出監考人員甚至要求「閉嘴、繼續作答」，從該名女考生倒地直到有人進行心肺復甦術（CPR），已經超過7至8分鐘左右。現場考生向媒體指控，「有人可能就在我們面前死去，而我們還要繼續完成這場考試的問題」。

儘管事後考場已清理乾淨，學生返回考場繼續下午場考試，部分考生仍難以平復情緒。有考生表示，當時甚至被要求「跨過病患身體」離場用餐，形容現場情境是「對人命的完全漠視」。

霍夫斯特拉大學表示，校內安全人員隨即對該名考生進行CPR與電擊急救，並迅速聯絡救護車送醫，最終成功搶救，目前已無生命危險。

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