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    中日仇恨深？蘇州有日本母子遇襲 同一天東京2中國男子被打

    被打的2名中國籍男子全身是血。（圖擷取自 X ）

    被打的2名中國籍男子全身是血。（圖擷取自 X ）

    2025/08/02 10:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國對日本的仇恨攻擊不斷發生，7月31日傍晚，1名日本女性與他的小孩在蘇州地鐵站內行走，遭到不明人士以石塊攻擊，同一天，日本東京街頭發生一起衝突事件，2名中國籍男子在路上無預警被4名男子持鐵棍毆打，嫌犯行兇後馬上乘車逃離現場，目前4名兇嫌的身分、下落、攻擊動機等相關資訊正在調查中，中國政府也要求日本政府盡快完成此事件的調查，並批評日本社會充斥著「排外情緒」。

    綜合日媒報導，7月31日傍晚，一名日本女性和她的小孩在江蘇省蘇州市一處地鐵站內行走時，突然遭到不明人士以石塊從背後襲擊，母親被打後到醫院包紮治療，所幸無生命危險；小孩則未受傷。襲擊者犯行後逃跑，江蘇警方正在追查。

    蘇州市去年6月發生中國男子周加勝持刀襲擊正在等校車的日人母子，周男先砍傷母親後，試圖登上校車繼續砍人，但被中國籍隨車女導護員阻止，女導護員遭多處刺傷，最終傷重不治。周男已在今年4月執行死刑。

    同一天，日本當地時間上午9時許，警方接到民眾報案，指出千代田區神田須田町有人正拿著鐵管攻擊他人，警視廳聲稱，被毆打的2名中國籍男子穿著工人服裝，年約20至30歲左右，被打男子1名意識清楚、1名意識模糊、走路不穩。

    4名嫌犯行兇後搭乘掛著「難波」車牌的租賃車，逃往JR秋葉原站，警視廳目前正在調查他們的下落中。

    《騰訊網》國際專欄作者「書劍雜談」發文表示，目前中國政府已經將中國男子日本遇襲事件定調為日本的「排外情緒」，直言如果日本政府不能妥善處理此事，將會對中日關係帶來嚴重的影響。

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