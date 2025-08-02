恐怖！賓士車女駕駛持公務證逼民眾讓路 半夜竟帶警上門威脅

中國賓士休旅車女駕駛，疑似拿出公務證件要求對向車輛讓路，後續竟在深夜帶著警察去對方家裡「拜訪」。（圖擷自微博）

2025/08/02 10:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！中國廣西壯族自治區防城港1名男子，7月22日開車外出時在鄉間小路遇到1輛賓士休旅車，女駕駛疑似拿出公務證件要求讓路，還報出男子地址讓人不寒而慄，在行車紀錄器影片被發到網路上後，女駕駛竟於深夜帶著警察去男子家裡「拜訪」，中國網友看到後都感到驚恐萬分。

綜合中媒報導，男子透露，他那天遇到賓士車時已提前靠邊避讓，女駕駛則要求他倒車讓路，當下自己拒絕後，對方竟說「要不然我就拿證了」，緊接著就取出證件，並且僅靠著車牌就能報出他的姓氏和地址。

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從網路上流傳的行車紀錄器影片可以看到，這起糾紛最終以賓士車靠邊讓路告一段落，但到了7月31日晚間10時許，女駕駛竟帶著防城港公安局江山邊境派出所2名警察來到男子家中，要求將影片刪除並向女方道歉，由於男子當時不在家，因此是媽媽打電話通知他，不配合的話就會按照「治安管理處罰法」將其拘留。

相關訊息在網路上瘋傳後引發軒然大波，中國網友紛紛驚呼「好大的官威」、「什麼證能讓別人讓路」、「原來權力是供個人使用」、「拿證壓迫人民？」

在事情鬧大後，江山派出所指稱當時是有人報警（指女駕駛），警察執法過程中有全程錄音錄影，目前當局已對此展開調查，至於女子是否為公職人員一事，將在調查後「視情況公佈」。

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