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    立陶宛總理疑涉金融犯罪請辭 政府預計4日總辭

    立陶宛總理帕魯克斯疑涉金融犯罪，7月31日請辭總理與社會民主黨主席職位，現任政府預計4日召開內閣會議，正式總辭。（美聯社資料照）

    立陶宛總理帕魯克斯疑涉金融犯罪，7月31日請辭總理與社會民主黨主席職位，現任政府預計4日召開內閣會議，正式總辭。（美聯社資料照）

    2025/08/02 08:11

    〔中央社〕立陶宛總理帕魯克斯因持有股份的數家公司疑涉金融犯罪，在輿論壓力下，於7月31日請辭總理與社會民主黨主席職位，引發國內政治震盪。現任政府預計4日召開內閣會議，正式總辭，總統也將啟動新總理提名程序。

    根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，下週一的內閣會議將接受總理辭職，屆時內閣亦將依程序一併總辭。目前尚不清楚帕魯克斯（Gintautas Paluckas）是否會親自主持內閣辭職程序。

    依據立陶宛法律，政府辭職當天，總統須簽署接受命令，並指示原內閣以過渡政府形式繼續運作，直至新政府上任。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）接下來將任命代理總理，並須在15天內向國會提交新任總理人選。

    新總理提名權將由國會最大黨、帕魯克斯所屬社會民主黨（Social Democrats，簡稱社民黨）提出。社民黨計劃於6日召開會議，決定要提交給總統的建議人選。經總統提名、獲國會通過後，新總理將有15天時間籌組內閣並提出施政計畫，兩者需經國會批准。

    這個政局變動也可能牽動立陶宛執政聯盟的組成。社民黨目前與「為了立陶宛」（Union of Democrats "For Lithuania"）和「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）3黨共組聯盟，但上任以來已多次內鬨。「為了立陶宛」已表示將尋求重新協商聯盟架構，可能將「尼穆納斯的黎明」排除在外。

    帕魯克斯去年大選後出任總理，領導中間偏左聯合政府。他在辭職聲明中表示，「雖已辭職，但將繼續捍衛自己的名譽與尊嚴」，強調期待調查釐清事實與影射的區別。

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