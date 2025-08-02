美就業數據不如預期　川普下令開除勞工統計局長

2025/08/02 05:54

〔中央社〕美國今天公布最新報告，顯示國內就業市場趨緩。總統川普隨後說，他已下令開除勞工統計局局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer），指控她基於政治因素操弄就業數據。

法新社報導，美國勞工部數據顯示，今年7月就業成長不如預期，近幾個月修正後的聘僱數據為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來的最差水準。

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報告發布後，川普抨擊麥肯塔佛，指控她曾「捏造」就業數據以提高民主黨在上一次總統大選勝選的機率。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）提及7月最新數據時寫道：「麥肯塔佛說只增加了7萬3000個工作（震驚），但更重要的是，他們犯了一個大錯，此前兩個月共下修了25萬8000個工作。」

川普還說：「今年上半年也發生類似事情，都是往負面發展。」

他堅稱，在他領導下，美國這個全球最大經濟體正「蓬勃發展」。

勞工部今天稍早表示，美國7月增加7萬3000個工作，失業率從4.1%增為4.2%。

5月的聘僱人數從14萬4000人下修為1萬9000人；6月聘僱人數從14萬7000人下修至1萬4000人。這明顯低於近年的就業創造水準。

就業數據顯示關鍵就業市場面臨挑戰，因為企業在聘僱和投資方面採取謹慎做法的同時，還要努力應對川普今年全面又迅速改變的關稅措施。

這些數據也為聯邦準備理事會（Fed）帶來壓力，聯準會正考慮降息的最佳時機。1140802

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