北京洪災人禍釀慘劇 彭麗媛人馬尹力恐遭究責

中國首都北京市遭強降雨，密雲區太師屯鎮養老照料中心共31人罹難，北京市委書記尹力事後可能被究責。（圖擷自網路）

2025/08/02 08:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國北方省市過去1週面臨強降雨，在多個水庫同時洩洪的情況下，首都北京出現嚴重災情，官方宣布截至7月31日中午，全市死亡44人，失蹤失聯9人，其中一家養老院有31名老人淹死，官方失職引發網友譴責。有評論指出，與中共總書記習近平夫人彭麗媛關係密切的北京市委書記尹力事後可能被究責。

香港《星島日報》報導，北京市政府7月31日召開記者會證實，截至當天中午12時，全市因災死亡人數已達44人，另有9人失蹤或失聯；其中，密雲區太師屯鎮養老照料中心有31人在洪災中死亡。但外界認為官方的數據可能有所隱瞞。

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密雲區委書記余衛國表示，事發於7月28日清晨，位於密雲水庫上游太師屯鎮街的這家養老院，當天院內共有77人，包括工作人員8名，而69名老人中，有失能、半失能共55人。

中共7月30日召開中央政治局會議，官媒《北京日報》報導，當天尹力到密雲區、平谷區察看災情，在前往太師屯鎮養老照料中心視察時強調，要深刻反思事件，排查安全隱患。

中國「安全生產法」規定，死亡人數達到或超過30人，或者重傷人數達到或超過100人，或者直接經濟損失達到或超過1億元人民幣（新台幣4.2億元），就可被認定為特大事故。

《大紀元時報》報導，海外時事評論人士李沐陽表示，這次北京洪災死亡人數遠超30人，國務院可能介入，尹力現在說了不算，事後可能等著被究責。

李沐陽指出，尹力是山東幫大員，與彭麗媛關係密切，早在2009年3月，時任衛生部副部長尹力與結核病防治大使彭麗媛在廣東參加了一個宣傳活動。2011年6月，彭麗媛在尹力的運作下，被世衛聘用為結核病與愛滋病防治親善大使。

獨立評論人杜政7月27日也撰文披露，中國恆大老闆許家印失去自由後，向當局交代出一長串高官名單，文章提到，2017年8月26日，許家印在廣州恆大中心會見來訪的時任四川省委副書記、省長尹力，並共同出席恆大與四川省政府戰略合作協議簽字儀式。

杜政指出，許家印案是中共官場的「燃燒彈」，接下來陸續如果有更多令人們驚訝的人落馬或被貶，都可能和許家印有關，只是官方不便說明而已。

密雲區委書記余衛國7月31日在記者會上通報災情數據時稱，太師屯鎮養老中心因為長期以來位於「安全區」，並沒有列入防汛應急預案的轉移範圍，坦承預案有漏洞，當局對於極端天氣的認識不足。

儘管官方聲稱有發出洪水預警，但《紐約時報》報導，住在密雲區北庄鎮的幾名居民說，並未收到這種警報，他們7月28日凌晨4、5點左右醒來時才意識到危險，當時水已淹過了膝蓋。對此，中國網友紛紛譴責密雲區政府失職，建議在救災結束後問責相關人員。

不過，有分析師認為，北京這次洪災，表面上是天災，其實是天災加人禍。在這場洪災中，奪命的是不僅是強降雨造成的洪水，同時還有上游水庫無預警的洩洪導致下游水位迅速上漲。根據統計，在7月27日當天，包括密雲水庫在內至少有9座水庫洩洪。

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