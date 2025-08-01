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    基輔遭俄猛轟至少31死 川普斥：令人作嘔

    俄羅斯7月31日對基輔發動大規模空襲，造成至少31人喪生。（路透）

    俄羅斯7月31日對基輔發動大規模空襲，造成至少31人喪生。（路透）

    2025/08/01 22:21

    〔編譯林家宇／綜合報導〕距離美國總統川普開出的8日和談期限剩下一週，莫斯科對烏克蘭的空襲行動仍未減緩。7月31日以309架無人機、8枚巡弋飛彈，對首都基輔發動大規模打擊，造成兒童在內多達31人喪生、約159人受傷，是基輔今年所遭遇傷亡最嚴重的空襲。

    309架無人機+8巡弋飛彈 大規模空襲

    其中，搜救人員從一處遭擊中的公寓大樓中，尋獲5名兒童在內至少28名罹難者。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，此次空襲在基輔一夜間造成的兒童傷亡數為2022年俄羅斯入侵以來最高。近期對莫斯科展現強硬態度的川普，指俄羅斯的行徑「令人作嘔和悲哀」。

    國務卿魯比歐接受「福斯新聞」專訪時，雖稱印度為「盟友」和「戰略夥伴」，但表明德里政府採購俄國石油的做法，妨礙著美印關係發展。即便他能理解印度作為主要能源進口國，必須盡可能採購價格最實惠的石油，但也因此助長莫斯科對烏克蘭的侵略行徑，「你能看見川普總統展現出極為明顯的沮喪之情，有這麼多其他的石油賣家，印度卻持續向俄國大量購買」。

    據「路透」報導，印度斯坦石油（HPCL）、巴拉特石油（BPCL）等印度國營煉油廠，自上週起因折扣幅度減少，停止進口俄國原油；印度石油部長浦立先前提到，要是美國制裁打亂了俄羅斯的石油供應，印度會從其他來源滿足需求，當局已將石油供應來源從27國擴展至40國左右。

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