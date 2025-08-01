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    癌症患者飲食注意 吃下代糖「蔗糖素」會降低療效

    市售多種飲料示意圖，與此新聞無關。（美聯社檔案照）

    市售多種飲料示意圖，與此新聞無關。（美聯社檔案照）

    2025/08/01 21:29

    〔編譯管淑平／綜合報導〕正在接受癌症治療的患者，要小心飲食，一份研究指出，黑色素瘤或非小細胞肺癌患者，若攝取高量人工甜味劑「蔗糖素」（sucralose），會影響其免疫療法，降低療效和存活率。

    《路透》1日報導，美國匹茲堡大學研究團隊請132名晚期黑色素瘤和非小細胞肺癌患者，填寫詳細的飲食史問卷。結果發現，在多種癌症類型、病期和治療方案患者中，蔗糖素攝取量高，和免疫療法效果較低，存有關聯性。在老鼠實驗中也發現，蔗糖素會改變腸道菌叢，增加能分解精胺酸（arginine）的細菌；精胺酸為關鍵免疫細胞「T細胞」所需的一種胺基酸。

    研究負責人、匹茲堡大學免疫學副教授歐弗艾克（Abby Overacre）指出，「當蔗糖素改變腸道菌叢組成，導致精胺酸值降低，T細胞就無法正常運作，結果，免疫療法對被餵食蔗糖素的老鼠，效果就不好」。不過，研究團隊在老鼠身上證實，補充精胺酸，可降低蔗糖素對免疫療法的負面影響。

    蔗糖素甜度約為蔗糖的600倍，熱量極低，常用於糖果、零食或無糖汽水、無糖能量飲料等。至於何謂「高量」，歐弗艾克向《新聞週刊》表示，「這其實還蠻令人驚訝的！我們發現，就算是非常少的蔗糖素，每公斤每天0.16毫克，都足以和對免疫療法反應較差有關聯」；研究在老鼠身上也發現，類似的低量也有同樣的影響。

    這份研究7月30日在《癌症發現》（Cancer Discovery）期刊發表。歐弗艾克認為，患者正在接受癌症治療，已無暇他顧，要他們大幅調整飲食，並不實際，因此，用補充精胺酸這種簡單的方式，就能抵銷蔗糖素的負面影響，令人感到興奮，他們希望，接下來能在人體試驗這種方法。

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