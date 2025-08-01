不跟進法英加！捷克反對「現在承認」巴勒斯坦國

捷克外長利帕夫斯基反對現在承認巴勒斯坦國，認為這只會危害以色列與哈瑪斯組織的對話前景。（歐新社）

2025/08/01 20:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在法國帶動下，英國、加拿大都有意跟進承認巴勒斯坦國。不過，捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）7月31日表達強烈反對，認為現在承認巴勒斯坦，只會危害以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的對話前景。

捷克《布拉格國際廣播電台》報導，利帕夫斯基表示，捷克繼續支持中東的「兩國方案」（Two‑State Solution），但在當前情況下承認巴勒斯坦國沒有任何價值，承認必須遵循雙方之間有意義的對話和相互共識。

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捷克支持兩國方案

利帕夫斯基進一步解釋，捷克支持兩國方案，自然意味最終將承認巴勒斯坦。但另一方面，他不認為現在承認巴勒斯坦是有成效的，因為加薩走廊現在受到激進組織哈瑪有效控制，這必須是以色列和巴勒斯坦都認可的結果，包含巴勒斯坦內部的認可，這牽涉到必須進行的對話。

布拉格查理大學（Charles University）赫爾茲研究中心主任卡霍索娃（Irena Kalhousova）表示，布拉格的立場加強其長久的形象，即歐盟成員國中最支持以色列的聲音之一，即使捷克等小國並不具備法、德或英國的地緣政治份量。

法國總統馬克宏近日率先表態將在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國後，英國和加拿大都表示有意跟進。德國與捷克一樣，一方面支持「兩國方案」，但都認為還不是承認巴勒斯坦國的時候。

卡霍索娃表示，以色列人知道，捷克是最親近、友好以色列國家之一。對於以色列而言，捷克等較小國家也是真正的盟友。

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