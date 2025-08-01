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    首度證實！俄羅斯情報局透過ISP裝後門 多國大使館恐遭監視

    駭客活動示意圖。（路透檔案照）

    駭客活動示意圖。（路透檔案照）

    2025/08/01 18:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國微軟公司7月31日發表的威脅情報報告指出，俄羅斯負責國內情報工作的「俄羅斯聯邦安全局」（FSB），直接利用當地網路服務提供商（ISP），對外國大使館和外交機構系統植入惡意程式，可能用於進行網路間諜活動。

    根據《路透》報導和微軟報告內容，微軟追蹤FSB在今年2月進行一場網路間諜行動，鎖定莫斯科多個未披露名稱的外國大使館，透過ISP下手便於在目標電腦安裝客製化後門程式，之後可持續安裝更多惡意程式並竊取資料。

    這是首次證實，俄國直接從ISP層級，對外國進行網路竊密行動，這意味著利用當地ISP或者電訊服務的外交人員，都有高度可能是目標。微軟威脅情報策略總監狄格里波（Sherrod DeGrippo）表示，「微軟現在肯定這項活動在俄羅斯境內發生」。

    這項發現時值華府升高施壓莫斯科，與烏克蘭達成停火協議，結束在烏國的戰爭，以及北大西洋公約組織（NATO）國家承諾提高國防開支，因應俄國的威脅。

    微軟的報告指出，他們追蹤的俄國政府行為者「祕密暴雪」（Secret Blizzard），利用「中間人攻擊」（AiTM）手法，對多個大使館部署惡意軟體ApolloShadow，使其得以安裝受信任的根憑證，騙過目標裝置誤信受駭客控制的網站，讓駭客得以長期潛伏外交人員裝置，可能用於蒐集情報。報告說，這項行動至少自2024年起就持續進行，對駐俄使館、外交機構和其他敏感組織構成高度風險，尤其是仰賴當地網路服務提供商者。

    「祕密暴雪」、或被稱為「Turla」。美國政府2023年5月在聯邦調查局（FBI）破獲「Turla」一場持續多年的滲透行動後，曾指出該組織對政府、記者等對象進行駭客活動長達將近20年。美國國務院尚未評論此事。俄國外交官也未回應，莫斯科一貫否認進行網路間諜活動。

    克里姆林宮屋頂懸掛的俄羅斯國旗。（路透檔案照）

    克里姆林宮屋頂懸掛的俄羅斯國旗。（路透檔案照）

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